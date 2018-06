Det har på flere måder ikke været et let sportsligt forår for Mike Jensen. For mens det ikke kører på skinner for Rosenborg, blev den danske midtbanespiller vraget som en af de sidste til den VM-trup, der lige nu er i Rusland.

De to ting går dog ikke hånd i hånd, mener Mike Jensen, som ikke bebrejder den svære periode i Norge for, at han ikke endte blandt Åge Hareides 23 udvalgte.

»Jeg har ikke gjort så meget anderledes, end jeg har gjort det sidste halvandet år. Havde jeg scoret ti mål i ligaen, havde situationen måske været en anden. Sådan er fodbold. Det var Krohn-Dehli, der fik min plads i truppen. Og det forstår jeg godt. Uanset hvad jeg gør i Rosenborg, gør Krohn-Dehli det samme i La Liga, så han vil altid være bedre sammenlignet med mig,« siger den tidligere Brøndbyspiller til norske Adresseavisen.

Mike Jensen understreger, at skulle skylden endelig skydes på nogen, skulle det være ham selv. Og netop det at kigge indad er noget, han arbejder med i Rosenborg, der lige nu har 27 point efter 14 kampe og er syv point fra Brann på førstepladsen.

Som anfører for det norske mandskab tænker han over, hvordan han opfører sig på banen, og han er godt klar over, at det til tider voldsomme kropssprog, der har kostet flere advarsler, kan blive for meget.



Senest blev det til et gult kort mod Tromsø for brok.

En situation, Mike Jensen, som skiftede til Rosenborg i 2013, erkender var for 'dårlig'.

»Mine holdkammerater ved, hvordan mit kropssprog skal tolkes. Men jeg ved også godt, hvad publikum og tv-seerne tænker, og jeg skal forsøge at arbejde med min opførsel. Samtidigt vil jeg sige, at man skal ikke lægge for meget i kropssproget. Bare tænk på Ole Selnæs. Det eksempel har jeg brugt mange gange. Efter fem minutter havde han formået at råbe ad medspillere, modspillere og dommeren. Der vidste jeg at 'i dag er Ole fremragende'. Jeg vidste det bare. Men igen, jeg er bevidst om omgivelsernes opmærksomhed på mit kropssprog, og jeg tager det til mig. Så jeg vil prøve at sende nogle mere tv-venlige signaler,« siger 30-årige Mike Jensen, der ikke er bleg for at indrømme, at han har et meget iltert temperament.

Og han ved godt, at der lige nu i en periode i modvind kræves mere af ham, særligt som anfører. For de forsvarende norske mestre har bestemt ikke spillet optimalt i foråret.

»I modgang leder folk efter det, der ikke fungerer og kigger efter, hvem der skal rette op på det. Og der peger pilen mod lederne og mod mig. Så der har jeg mærket, det har været lidt mere udfordrende. Det er første gang for mig som anfører at opleve modgang på denne her måde. Der må jeg tage de ting til mig, som klubben siger, og det samme gælder fansene og medierne. Man må være lidt bevidst om de ting, at tage imod kritik, lære af det og se om man kan gøre det bedre,« siger Mike Jensen til Adresseavisen.

Midtbanespilleren har kontrakt med Rosenborg indtil 2021, og næste gang han skal i aktion med det norske mandskab er den 1. juli mod Sandefjord.