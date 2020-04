Pione Sisto gik sin egen vej i slutningen af marts. Han kørte dem egentlig.

På 26 timer tilbagelagde den tidligere landsholdsspiller hele turen og de 2.830 kilometer fra Spanien til Danmark i sin bil, efter corona-virussen lagde Spanien ned. Og til trods for, at han fik strenge instrukser om at blive i Spanien af Celta Vigo.

Det ville han ikke, og først da Pione Sisto ramte dansk jord, informerede han sin arbejdsgiver om sin tilstedeværelse i Danmark.

Også en anden Celta Vigo-spiller i Fedor Smolov tog sagen i egen hånd og brød klubbens regler, da russeren rejste hjem for at være til stede til sin kærestes fødselsdag.

Sisto er hjemme i Danmark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sisto er hjemme i Danmark. Foto: Liselotte Sabroe

Spillerne står nu til at få en bøde, men de slipper ikke her. Klubbens træner Óscar García langer nu ud efter dem i det lokale medie el desmarque, og chefen er især kritisk over for Sisto, der ifølge træneren ikke vidste, hvad han havde rodet sig ud i.

»Det er tydeligt, at begge spillere agerede skidt. Jeg synes, de begik en fejl, for ordren om at blive var meget klar, ikke kun fra klubben, men også fra regeringen,« siger Óscar García og tilføjer:

»Det er to forskellige sager. Smolov ringede til os hver anden dag for at bede om lov, og klubben var klar over, hvad han havde tænkt sig at gøre. Han rapporterede alt, men han skulle selvfølgelig have blevet her.«

»Pione er en anderledes sag, fordi han tog beslutningen uden at fortælle det til nogen, med alle de risici det indebærer.«

Sisto får en bøde for at tage hjem. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sisto får en bøde for at tage hjem. Foto: Liselotte Sabroe

»Hvis der var blevet givet lov, ville det naturligvis gælde alle – ikke kun dem. Der er andre udenlandske spillere, som er blevet her, og mange spillere er alene. Jeg er for eksempel selv alene for at vise professionalisme. Det var forkert, at de rejste,« understreger García.

Pione Sisto får med garanti en bøde fra myndighederne i Spanien, som har tydeliggjort, at det er forbudt at rejse ud af landet uden nogen essentiel grund.

Bøderne for at gå imod de ordrer starter ved 600 euro, cirka 4.500 kroner.

Så er spørgsmålet, om klubben ikke også stikker ham en intern bøde. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at Celta Vigo er aldeles uenig i den beslutning, danskeren tog for tre uger siden.