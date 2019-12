Malmö FF beklager nu egne tilskueres opførsel i forbindelse med den tumult, der opstod ved Europa League-kampen mod FC København.

Men den svenske klub retter også en hård kritik af dansk politi.

'Det er både trist og urimeligt, at så mange uskyldige tilhængere bliver berørt af politi-aktionen, når de ikke var involveret i urolighederne,' lyder det onsdag fra Malmö FF i en udtalelse.

Den svenske klub fortæller videre, at man har bedt om en evalueringsmøde med dansk politi i begyndelsen af 2020.

Fans i gaderne og i Parken i København inden, under og efter kampen FC København-Malmø FF, torsdag den 12. december 2019.

Det var i torsdags, at EL-braget mellem de to klubben i en udsolgt Parken udartede sig i de københavnske gader op til kampstart. Her kom tilhængere fra de to klubber i nærkontakt med hinanden og med politiet i forbindelse med de svenske fans march mod Parken.

Malmö FF skriver, at man har fundet ud af, at cirka 100 af klubbens egne tilhængere opførte sig 'ekstremt udfarende og aggressivt ved besøget i København'.

Fra svensk side lyder det videre, at de pågældende tilhængere 'skabte rædsel, utryghed og skade' for både andre Malmö FF-fans, københavnere og politi ved at affyre pyroteknik og fyrværkeri. Det bliver stemplet som 'helt uacceptabel' opførsel.

Politiet gik på et tidspunkt i aktion for at stoppe urolighederne i marchen mod Parken, og det er her Malmö FF også retter kritikken mod Københavns Politi.

Fans og politi i nærkontakt.

'Politiet vælger relativt sent at agere mod de individer ved at bruge tåregas og vold i marchen. Resultatet af politiets adfærd blev, at flere af de øvrige Malmö FF-tilhængere i marchen blev ramt af de fysiske og psykiske effekter af tåregassen,' lyder det i udtalelsen fra Malmö FF.

Hos Københavns Politi er man uforstående over for kritikken fra den svenske fodboldklub.

»Min reaktion er: Der er underligt, når en fodboldklub - hvis fans har raseret store dele af Østerbro - vælger at bruge halvanden linje på, at de er rigtigt kede af at have haft nogle aggressive fans. Og så resten af deres meddelelse omhandler at Københavns Polit har fejlet,« siger Peter Dahl, ledende politiinspektør ved Københavns Politi, til B.T.:

»Sådan en klub burde kigge indad i forhold til hooligans, de har med. Det er lidt patetisk, at de har en masse medrejsende hooligans, der kaster med flasker, brosten, skyder med fyrværkeri og kaster med kanonslag mod politet, og så er det lige pludselig politiets skyld.«

Der var masser af politi i gaderne i forbindelse med det svensk-danske opgør.

Den ledende politiinspektør sammenligner balladen op til kampen med 'de værste gadekampe på Nørrebro, hvor man begynder at grave brosten op og kaster dem mod politiet'. Og han mener, at eventuelt uskyldige svenske fodboldfans i marchen har haft rig mulighed for at komme væk.

»Hvis man vælger at gå med nogen, der kaster alt muligt mod politiet, må man forvente en modreaktion. Den gasgranat, der bliver henvist til, bliver kastet af de politifolk derude i ren nødværge, fordi de er så pressede. Så de selv kunne komme væk. Og man skal også lige huske, at der godt nok var de her meget aggressive Malmö-fans, men der var mindst lige så mange, måske flere FCK-fans vi skulle forholde os til. Politifolkene derude har været under et massivt pres,« siger Peter Dahl fra Københavns Politi.

Malmö FF opfordrer i onsdagens udmelding til, at de involverede svenske tilhængere bliver draget til ansvar for balladen. Og her er politiinspektøren til gengæld helt på linje med den svenske klub. Arbejdet med at få identificeret de mere end 100 ballademagere fra Sverige gik allerede i gang i fredags, og der 'vil blive arbejde intensivt, indtil alle de involverede er fundet'.

»Vi vil ikke findes os den opførsel i vores by og over for politiet. Og det er derfor, at jeg bliver en lille smule oprørt, når en klub i stedet for tage ansvar for, at de har nogle fanproblemer, i stedet går ud og kritiserer politistyrken i et andet land, hvor de var gæster,« siger Peter Dahl.

Malmö-fansene gik en march mod Parken, og det var her det gik helt galt.

Han kender i øvrigt ikke noget til, at Malmö FF skulle have bedt Københavns Politi om et møde. Men den ledende politiinspektør 'vil meget gerne tage over og besøge dem og tage noget videodokumentation med, så jeg kan vise klubben, hvordan deres fans agerer ude i virkeligheden'.

Malmö FF kritiserer i sin udtalelse også FC København for adgangsforholdene til Parken. Her skulle der kun have været to porte åbne på udeholdets D-tribune i modsætning til de tre, skulle være blevet lovet på forhånd i forbindelse med det såkaldte 'site visit', hvor man besøger værtsstadionet på forhånd. Lyder det.

Samtidig var et visitationsområde med til at skabe ' trængsel', 'kaos' og 'kødannelser, der trykkede folk mod afspærringshegnet på de direkte farlig måde', konstateres det af Malmö FF, der har påtalt forholdene over for FCK.

Fra den danske klubs side afviser man anklagerne fra den svenske klub.

Der var også gang i den indenfor i Parken.

»Det er ikke korrekt,« konstaterer kommunikationschef Jes Mortensen over for B.T.:

»Både i forbindelse med deres 'site visit' og tegninger sendt til dem, har de fået at vide, at der ville være to indgange. Der er rigtigt, at der er tre indgange på D-tribunen, men det var kun to af dem, der ville være åbne, og det vidste de godt. De havde også fået at vide, at deres fans skulle komme i god tid, fordi det var en 'high risk'-kamp med en ekstraordinær sikkerhedskontrol. De ankommer bare desværre med deres march tre kvarter inden kampstart, og det gør, at der ikke er særlig lang tid til at få alle de her mennesker ind.«

Jes Mortensen tilføjer: »Jeg stod og kiggede på det oppefra, og mit gæt er, at folk bagved begyndte at mase, fordi de er bange for ikke at komme ind til tiden. Og så blev de forreste mast.«

Selve fodboldkampen mellem de to fodboldhold endte med en 1-0-sejr til det svenske hold, men begge hold gik videre til forårets knockoutfase. Her skal FCK møde skotske Celtic i 1/16-finalerne, mens Malmö FF skal op mod tyske Wolfsburg.