Malmö FF kritiserer politiet for at ramme uskyldige fans med tåregas før FCK-kamp. - Nødværge, siger politiet.

Det er helt ude af proportioner, når den svenske fodboldklub Malmö FF rejser kritik mod Københavns Politi for den måde, det håndterede urolige Malmö FF-fans på før Europa League-kampen 12. december mod FC København i Parken.

Det siger ledende politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns Politi Peter Dahl.

- Jeg synes, klubben skulle bruge sin energi på at bearbejde de hooligan-problemer, den ganske tydeligt har i Malmö i stedet for at rejse denne her kritik, siger han.

Peter Dahl har læst kritikken, som Malmö FF sendte ud på sin hjemmeside onsdag, hvor klubben blandt andet beskylder politiet for at ramme uskyldige mennesker med tåregas.

Han har set videoovervågningen igennem fra 12. december, og beskriver tilhængernes march til Parken som "en krigszone".

- Deres fans opførte sig, som når man ser de værste uroligheder, vi har set i København, med opgravning af brosten, kast af genstande og løbehjul, affyring af fyrværkeri direkte mod politifolkene og kast af kanonslag direkte mod politifolkene.

- Den gasgranat, de henviser til, blev kastet af en af vores delinger i nødværge, fordi de var så presset af Malmö-fans, at de var nødt til at komme væk. Vi havde politifolk, der måtte barrikadere sig i svømmehallen.

- Så det er fuldstændig ude af proportioner, at en klub rejser kritik af den måde, tingene er blevet håndteret på, siger Peter Dahl.

Malmö FF anmoder Københavns Politi om et møde, så klubben kan få en forklaring på håndteringen af tilhængerne.

Peter Dahl siger, at politiet ikke har modtaget en invitation til et møde endnu.

- Men jeg møder meget gerne op, og jeg medbringer meget gerne videodokumentation fra København, så ledelsen i Malmö FF kan se, hvordan deres fans agerer ude i virkeligheden.

- For det virker ikke helt til, at ledelsen er klar over, hvad det er for nogle voldstosser, de har med til fodboldkampe, siger han.

Københavns Politi nedsatte dagen efter kampen en taskforce, der skal identificere så mange som muligt af dem, der var med i urolighederne og drage dem til ansvar. Det gælder både FCK-fans og Malmö FF-fans.

/ritzau/