Harry Kane har luftet tanken om, at han vil starte en karriere som kicker i NFL et stykke ude i fremtiden.

Men nu svarer den danske NFL-legende Morten Andersen den engelske stjerne igen, og stiller spørgsmålstegn ved, om han er god nok.

»Det er latterligt at tro, at man bare kan starte i en ny sportsgren, og så være på højeste niveau med det samme.«

Det siger den danske NFL-legende, ifølge Daily MIrror, om Harry Kanes udtalelse om at han gerne vil give sporten en chance som kicker om '10 til 12 år'.

Harry Kane har et godt spark, men det er ikke nok, mener Morten Andersen. Foto: DAVID W CERNY Vis mere Harry Kane har et godt spark, men det er ikke nok, mener Morten Andersen. Foto: DAVID W CERNY

»Jeg tror, ​​han har brug for at tage en anden hat på mentalt - og for det første noget andet udstyr! Husk, han sparker i shorts og en t-shirt - ikke med trøjer med puder og en hjelm. Det ændrer tingene, den præcision, som du er nødt til at levere bolden med - hele timingen ved det. Det kræver stor dygtighed,« siger Morten Andersen yderligere.

Englands kaptajn Kane er en stor NFL-fan, der har været til stede ved flere kampe. Men der skal altså meget mere til end at have set mange kampe og være en god fodboldspiller for, at man kan blive en god kicker, mener Andersen:

»'Jeg er en god fodboldspiller, så jeg kan blive en god kicker.' Sådan tænker fodboldspillere, men der er mere ved det, end hvad der møder øjet. Hvis det var så let, hvorfor er det ikke blevet gjort af nogen endnu? Det er svært at få bolden så højt op.«

»Jeg siger ikke, at Harry Kane ikke kan gøre det, og jeg synes ikke, det er latterligt, at han siger, han gerne vil, men lad os lige se før vi begynder at hædre ham som den største kicker i verden.«

Morten Andersen i aktion for Atlanta Falcons. Foto: TAMI CHAPPELL Vis mere Morten Andersen i aktion for Atlanta Falcons. Foto: TAMI CHAPPELL

Legenden håber dog, at Harry Kane mener det, når han siger, han vil prøve sig af som kicker:

»Han er dygtig, men jeg synes ikke, det er fair at sige, at Harry Kane bare kan indsætte sig selv som en NFL-kicker. Han er nødt til at gøre sig fortjent til det, ligesom os andre har gjort det. Jeg håber ikke, at jeg lyder alt for negativ. Jeg går ind for, at det skal lykkes, da det ville være godt for spillet, Storbritannien og globaliseringen af ​​spillet,« siger Andersen, inden han fortsætter:

»Hvis Harry Kane mener det, er det fantastisk, men du kan ikke fortælle mig, at Harry Kane ved hvad det vil sige at være NFL-kicker, ligesom jeg ikke ved noget om, hvad det vil sige at være fodboldspiller i Premier League. Jeg vil have, at fansene forstår, at jeg ikke føler, at jeg ikke bliver respekteret, men der skal bare mere til.«

Hvis Harry Kane mener det, og vil lykkes som kicker i NFL, så mener danskeren, at englænderen burde komme til ham:

»Jeg tager ham med til en træningslejr uden for sæsonen. Jeg ved ikke, hvilken slags træning han vil have, men jeg vil anbefale, at hvis han er seriøs omkring det, at han får fat i mig, da jeg har gjort det i lang tid.«

»Jeg giver ham et skud for at blive kicker. Så lad mig tage ham under mine vinger og arbejde sammen med ham.«

Morten Andersen har med 382 kampe rekorden for flest NFL-kampe.

Han har også en række field goal-rekorder, og da han stoppede karrieren, var han den mest scorende nogensinde for både Atlanta Falcons og New Orleans Saints.