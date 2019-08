Både Brøndby IF og FC Midtjylland er sendt ud af kvalifikationen til Europa Leagues gruppespil efter en håbløs dansk aften i Europa.

Brøndby IF tabte klart returkampen ude mod portugisiske Braga med 1-3, efter at det første opgør endte 4-2 til Braga, som leverede en opsvisning på deres hjemmebane.

FC Midtjylland blev også sammenlagt ydmyget med 3-7 mod Rangers FC, hvormed de også bliver sparket ud af i EL-kvalifikationen.

På legendariske Ibrox Stadium blev FCM udspillet i returopgøret mod Rangers FC i tredje kvalifikationsrunde med 3-1.

Foto: HUGO DELGADO Vis mere Foto: HUGO DELGADO

Begge superligamandskaber viste, at de har meget at lære i international fodbold.

Eneste lyspunkt for Brøndby IF i aften må være debutkassen til unge Peter Bjur, som kom efter samspil med kometen Jesper Lindstrøm sent i anden halvleg.

Blot et enkelt dansk hold har fortsat chancen for at nå et gruppespil i Europa i denne sæson. I Glasgow blev FC Midtjylland sendt ud af Rangers FC, mens Esbjerg i forrige runde tabte til hviderussiske Shakhtyor Soligorsk.

FC København kan dog stadig nå gruppespillet, hvor Riga FC står i vejen for en plads i Europa League.