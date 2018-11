Gareth Bale er en af de største fodboldstjerner i Europa. Og han er med sikkerhed den største i Wales. Men landstræner Ryan Giggs har et problem.

Han kan nemlig ikke se Gareth Bale spille for Real Madrid.

»Jeg har ikke set mange af kampene, for de bliver ikke vist på Sky mere. De er på Eleven Sport, og den har jeg ikke. Jeg har ikke set det. Men vi taler om en verdensklassespiller, der aldrig svigter sit land,« siger Ryan Giggs ifølge The Telegraph.

Ligesom i Danmark er rettighederne til spansk fodbold solgt til en streamingtjeneste i Storbritannien. Det har der været en del problemer med herhjemme. Men hos Ryan Giggs er det altså åbenbart et spørgsmål om, at han ikke kan eller vil bruge streamingtjenesten til at se sin største stjerne i aktion.

Mathias Zanka Jørgensen og Gareth Bale, da Danmark og Wales mødtes tidligere i Nations League. Foto: MATTHEW CHILDS

Om det er godt nyt for Danmark, vil tiden vise. For 16. november møder Wales netop Danmark i en afgørende kamp i Nations League.

Og det bliver med største sandsynlighed med Gareth Bale på banen trods måltørke hos stjernen. Han har ikke scoret i syv kampe for Real Madrid.

»Jeg mener ikke, han har brug for hjælp. Han har haft fem år i Real Madrid, og du er under luppen hele tiden, så det er Gareth vant til. Han er en erfaren spiller,« siger Ryan Giggs, som glæder sig over, at Gareth Bale nyder at være i landsholdslejren.

»Han kan lide at komme til os, og han var sammen med os mere eller mindre hele tiden i den seneste landsholdslejr, hvor han kom sig over en skade. Jeg ved, at han ikke kan vente til at møde drengene og være en del af kampen,« siger Giggs.