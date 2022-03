Den danske milliardær, rockmusiker og fodboldklubejer Thomas Sandgaard har store ambitioner.

London-klubben Charlton Athletic skal tilbage i det sjove selskab.

Det klokkeklare mål slår Thomas Sandgaard fast i et interview med BBC Radio London ifølge South London News.

Thomas Sandgaard, der har fynske rødder, købte Charlton Athletic i efteråret 2020.

Den tidligere Premier League-klub og FA Cup-vinder lever i øjeblikket en tilværelse i League One, der er tredjebedste række i England, men det skal altså være slut allerede til næste sæson.

»Mit mål for næste år er at forsøge at komme i top to. Jeg tror, vi har en trup, der er god nok til det,« siger Thomas Sandgaard.

Lykkes det, rykker klubben op i Championship.

I denne sæson er klubben langt fra den målsætning, da klubben i øjeblikket indtager en skuffende 16.-plads i League One med kun 12 sejre i 37 kampe.

Den danske klubejer har ambitionen for næste sæson klar. Foto: Steven Paston/PA Images/Ritzau Scanpix

Thomas Sandgaard fyrede klubbens cheftræner Nigel Adkins i efteråret og ansatte i stedet klubikonet Johnnie Jackson.

Lidt bedre går det for det andet sportshold, Thomas Sandgaard er involveret i.

For knap et år siden valgte han nemlig at investere i den danske ishockeyklub Odense Bulldogs.

De fynske hunde er i år vendt tilbage til slutspillet i isligaen for første gang i flere år.

Bulldogs spiller fjerde og måske afgørende kamp mod Sønderjyske fredag. Vinder sønderjyderne, kommer de på 3-1 i kampe og går dermed videre til semifinalen.

Om det er Thomas Sandgaards penge, der gør en forskel for Bulldogs skal være usagt. Han har tidligere overfor B.T. holdt kortene tæt til kroppen, når det gælder investeringens størrelse.

Hvor mange penge lagde du?

»Jeg kan ikke huske det. Jeg får de samme spørgsmål hele tiden omkring Charlton. Det er nogle store beløb, men jeg beholder dem lige for mig selv. Folk ved, hvad jeg står for, og det er det vigtigste.«

»Jeg er jo fynbo helt ind i sjælen. Det var en del af beslutningen vedrørende Odense Bulldogs,« sagde Thomas Sandgaard i september 2021.