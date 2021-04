Philip Billing scorede for Bournemouth i sejren over Huddersfield. Danskerens fjerde scoring i fem kampe.

Philip Billing gør sit for at minde landstræner Kasper Hjulmand om, at han fortsat bør holde øje med midtbanespilleren i England.

Tirsdag kom 24-årige Billing på tavlen for fjerde gang i de seneste fem kampe, da han scorede Bournemouths første mål i 2-1-sejren over Huddersfield.

Han har i alt scoret syv mål i 30 ligakampe i sæsonen.

Billing spillede for netop Huddersfield, før han i sommeren 2019 skiftede til Bournemouth, der på daværende tidspunkt spillede i Premier League.

Siden er også Bournemouth rykket ned på næstøverste hylde, men holdet kæmper for at vende tilbage til det sjoveste selskab.

Tirsdagens sejr sender holdet op på femtepladsen i Championship. Holdet har skrabet 71 point sammen i 41 kampe og ligger til en plads i slutspillet om den tredje oprykningsbillet.

Billing åbnede ballet efter et kvarter.

Danskeren var hurtigt over en returbold, som han flyvende pandede i kassen.

Kort før pausen fulgte holdkammeraten Dominic Solanke op med scoringen til 2-0, før Huddersfield reducerede med et kvarter tilbage.

Philip Billing blev efterudtaget til landsholdets seneste kampe mod Israel, Moldova og Østrig, da Christian Eriksen måtte melde afbud til Israel-kampen, fordi han var i isolation efter et udbrud af coronavirus i Inter.

Billing endte dog med at melde afbud med en skade, og Eriksen fik alligevel lov til at deltage i kampen.

