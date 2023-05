To danskere kunne se klubbens fans fejre som gale i Istanbuls gader.

Mesterskabet kom i hus for Galatasaray, og det gik ikke ubemærket hen i Tyrkiets største by.

Her strømmede tusindvis af fans til og jublede over Victor Nelsson, Mathias Ross og alle de andre helte, og det gik vildt for sig.

Se billederne nedenfor.

Victor Nelsson ve Mathias Ross pic.twitter.com/OhLxwykkEL — Le Marke Sports (@lemarkespors) May 30, 2023

Mesterskabet blev sikret, da Ankaragücü blev slået med 4-1 på udebane i en kamp, hvor Nelsson spillede fuld tid.

Dermed kom de fem point foran rivalerne fra Fenerbahce med kun en kamp tilbage i sæsonen - her mødes de to Istanbul-klubber i øvrigt.

Galatsaray sluttede som nr. 13 sidste sæson, så denne sæson var det perfekte svar til kritikerne, og man kan nemt fornemme, at det 23. mesterskab luner godt i klubben.

22-årige Ross har ikke spillet for klubben denne sæson, men 24-årige Nelsson har båret et stort læs og spillet 32 kampe i ligaen.