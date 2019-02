Anders Christiansen fik med sin reducering tændt et lille håb for Malmö inden returkampen mod Chelsea.

Efter 1-2 på hjemmebane torsdag aften skal Malmö FF levere en mindre sensation i returkampen om en uge, hvis det svenske hold skal ekspedere Chelsea ud af Europa League.

Men Malmös danske målscorer, Anders Christiansen, tror fortsat på den spinkle mulighed for avancement - ikke mindst fordi han med sin reducering ti minutter før tid fik formindsket Chelseas forspring.

- Det var dejligt at få lavet et mål. Der er stor forskel på at tabe 1-2 og for eksempel 0-3. Både i forhold til billedet af denne kamp og med henblik på returkampen.

- Vi kan tage til London og jagte et resultat. Chancen er lille, men vi skal gå efter den, siger Anders Christiansen til 6'eren.

Et møde med Chelsea vil altid være en stor mundfuld for en klub som Malmö, og torsdagens opgave blev ikke mindre af, at Malmö-spillerne ikke har fået kamptræning i flere måneder, fordi den svenske liga fortsat holder vinterferie.

- Det var et andet niveau end Allsvenskan. Vi har ikke spillet regelmæssigt siden starten af november.

- Vi har løbet meget og har haft hård vintertræning for at komme i så god form som muligt. Men du kan ikke træne dig til at komme op på det niveau, siger Anders Christiansen.

Han var en af tre danske spillere i startopstillingen for Malmö. Også Søren Rieks og Lasse Nielsen var med mod det engelske storhold, der langt henad vejen havde tingene under kontrol.

- De rullede bolden meget rundt. Vi fik i perioder vist, at vi kan være med, men vi brugte meget energi på at løbe efter bolden, siger Anders Christiansen.

I Chelseas midterforsvar stod hans næsten-navnebror Andreas Christensen, som kan rejse hjem til London med tilfredshed.

- Vi fik to gode udebanemål med hjem til Stamford Bridge, så vi er glade, siger den danske landsholdsstopper til tv-kanalen 6'eren.

Der er returkamp i London torsdag i næste uge.

