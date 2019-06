Jacob Bruun Larsen hang gevaldigt med mulen efter Danmarks exit ved U21-EM i fodbold.

Jacob Bruun Larsen hang gevaldigt med skuffen, da Danmark søndag aften måtte sige farvel til U21-EM i fodbold trods en 2-0-sejr over Serbien.

Sejren rakte til en andenplads i gruppen, men ikke til videre avancement som bedste toer på tværs af de tre grupper. Dertil var sejren mindst ét mål for lille.

- Det er super svært at sætte ord på. Vi skabte så mange chancer. Det er ekstremt ærgerligt og bittert og lidt surrealistisk, at vi er ude, siger Jacob Bruun Larsen til DR.

Han scorede selv til 1-0 i første halvleg.

Kort inde i anden halvleg øgede Jacob Rasmussen til 2-0, og mange troede, at Philip Billing siden nettede til magiske 3-0, men den hviderussiske dommer underkendte målet.

Afgående U21-landstræner Niels Frederiksen rasede på DR efterfølgende over, at det ifølge hans analytikere tog dommeren 4 minutter og 27 sekunder at gå situationen igennem via VAR, men at han kun lagde fem minutter til som overtid.

Landstræneren havde dog ikke genset selve kendelsen, og det havde Dortmund-spilleren Jacob Bruun Larsen heller ikke.

- Jeg har ikke set situationen endnu. Det er også lige meget, for det ændrer ikke på resultatet. Ikke så stor cadeau til dommeren. Men man kan snakke nok så meget om alt muligt andet, i sidste ende vandt vi kun 2-0.

- Det er jo på en eller anden måde vores egen skyld, at vi ikke sparkede dem ind. Vi skulle have kørt dem rundt, men lod dem komme ind i kampen, siger Jacob Bruun Larsen til DR.

3-0 ville have bragt Danmark foran Italien i toernes regnskab og således et skidt nærmere semifinalen. Dog ville adgangen dertil stadig afhænge af resultatet i mandagens kamp mellem Frankrig og Rumænien.

