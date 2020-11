Kasper Junker scorer i gennemsnit et mål per kamp for Bodø/Glimt, som søndag kan blive norsk mester.

Søndag aften kan fodboldklubben Bodø/Glimt blive norsk mester med en dansk bomber som en af de helt store succeshistorier.

Kasper Junker er det seneste år sprunget ud som en sand målmaskine.

I dansk fodbold var den 26-årige angriber på ingen måde kendt for sine mål, men det har ændret sig, efter at han i sommeren 2019 drog til Norge.

Junker er topscorer for Bodø/Glimt, der har slået et gigantisk forspring til rækkens nummer to, de regerende mestre fra Molde.

Afstanden er på 15 point, efter at Molde lørdag vandt over Stabæk. Får Bodø/Glimt bare et point søndag, vil mesterskabet med fem runder tilbage blive sendt i danskerklubbens favn.

Der er derfor en stor chance for, at klubbens første ligatitel kan fejres i søndagens udekamp mod Strømsgodset fra bunden af rækken.

Junker er blandt holdets profiler og er brandvarm med to scoringer i hver af de seneste tre kampe.

Han blev i sommeren 2018 hentet til AC Horsens fra AGF som klubbens dyreste indkøb. Et år senere blev han lejet ud til Stabæk, og ved årsskiftet blev han solgt til Bodø/Glimt.

- Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forvente dengang. Men jeg skulle bare væk, og jeg var ligeglad med, hvor i verden det var. Jeg ville bare være glad igen. Det var så fint, at det blev Norge.

De mange mål kan også føre til et klubskifte til vinter.

- Jeg skal tale med klubben og har en drøm om, at der kunne ske noget til januar.

- Før sæsonen udtalte jeg, at Bodø skulle være et springbræt. Folk sagde: "Rolig nu, du skal først præstere". Men jeg vidste, at jeg var god nok, og jeg har en fælles forståelse med Bodø om, at jeg skal sendes afsted igen, siger angriberen.

- Jeg er åben for det meste. Mange ligaer passer til mig. Jeg er dybdeløber, og jeg er blevet god med ryggen til mål og til at positionere mig. Det er dog vigtigt, at klubben har en spillestil og et koncept, der passer mig. Det er det første, jeg kigger på, siger han.

/ritzau/