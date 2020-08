Målmand David Ousted kostede søndag et mål for Hammarby, mens Malmö sejrede og tog førstepladsen i Sverige.

Den danske målmand David Ousted fik en uheldig hovedrolle, da han søndag eftermiddag vikarierede for en sygdomsramt Anders Lindegaard i den bedste svenske fodboldrække, Allsvenskan.

35-årige Ousted, der har en fortid i Superligaen, var sammen med resten af Hammarby IF-mandskabet på besøg hos Helsingborg IF.

Efter godt 20 minutters spil sendte Helsingborgs Max Svensson et relativt blødt langskud ind mod Ousteds mål.

Danskeren forsøgte at gribe afslutningen, men bolden røg mellem hænderne på ham, og han endte med at tabe den ind i eget mål.

I ren irritation over sin egen brøler hamrede han bagefter til en sort plastikboks bag målet.

I lang tid så det ud til, at det blev kampens eneste scoring. Til allersidst i overtiden lykkedes det dog for Hammarby at tage et enkelt point, da svenske Gustav Ludwigsson prikkede bolden ind til 1-1.

Også Malmö FF var i aktion søndag. Holdet, der har danske Jon Dahl Tomasson som cheftræner, sikrede sig en 3-0-sejr ude over IFK Göteborg.

Den danske midtbanespiller Anders Christiansen skød gang i målscoringen, da han sikkert eksekverede et straffespark i første halvleg.

Sejren betyder, at Malmø tager førstepladsen i Allsvenskan med 25 point. Holdet har et enkelt point ned til IFK Norrköping.

/ritzau/