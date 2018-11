Nicolai Jørgensen var tilbage på landsholdet med en kasse. Tilmed en af de helt smukke efter et nærmest perfekt kontraangreb.

Det fuldendte et par gode uger for angriberen, der har været skarp foran kassen for sin hollandske klub Feyenoord.

Men selv ikke en målstime og enorm selvtillid kan hele det sår, som han fik efter sit brændte straffespark og Danmarks VM-exit til Kroatien i sommer.

»Man kommer aldrig helt videre. Det er altid noget, der vil nage mig lidt. Men det har jeg snakket nok om nu. Der er ikke noget at gøre ved det. Det var dejligt at kunne hjælpe holdet i dag,« siger Nicolai Jørgensen.

Nicolai Jørgensen jubler efter sit mål til 1-0 mod Wales. Foto: Mads Claus Rasmussen

Danmark slog Wales 2-1 på to flotte mål, og Nicolai Jørgensen noterede sig altså for det første med en afslutning mellem benene på Wales-målmand Wayne Hennesey. Efter en landsholdsmåltørke på 14 måneder varmede det da også ekstra meget.

»Det er altid fedt at score på landsholdet, men når det har været lidt tid siden, er det vigtigt for mig at komme i gang igen. Så det var da en forløsning, siger Jørgensen og uddyber betydningen af det mål.

»Det betyder rigtig meget. Jeg har været inde i en god stime på det seneste, og det fortsætter jeg i dag med et mål - og også et vigtigt et for holdet. Så det var rigtig dejligt.«

Måske kan han endda udbygge stimen, når Danmark mandag tager imod Irland i Aarhus i den sidste gruppekamp i Nations League.