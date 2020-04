Nogle transferer i fodbold er ilde set - eksempelvis at skifte Liverpool ud med rivalerne fra Manchester United.

Ikke desto mindre er det lige nøjagtig et skifte, som den danske indkasttræner Thomas Grønnemark godt kan se sig selv lave.

Siden 2018 har han været en skattet medarbejder for Liverpools manager, Jürgen Klopp, men det betyder ikke, at danskeren ikke kan se sig selv i andre topklubber i England.

Faktisk nævner han ifølge Kicker selv på Twitter netop United og Tottenham som steder, han godt kunne se sig selv arbejde.

Klopp hentede danskeren til Liverpool. Foto: PAUL ELLIS

En bruger spørger ham nemlig, hvor han vil være, når hans kontrakt efter denne sæson er udløbet med Liverpool.

»Jeg ved det ikke. Måske vil jeg være hos Tottenham eller Manchester United næste år, da jeg ikker er bundet på noget kontrakt som freelancer,« siger Grønnemark og kommer ind på nogle af detaljerne i hans kontrakt med Liverpool, som tidligere har været så glad for ham, at han har fået forlænget aftalen.

»Jeg har bare ikke lov til at være hos en direkte konkurrent i en given sæson, det er min regel. Det er derfor, jeg allerede har afvist et tilbud fra en anden topklub i England i denne sæson,« forklarer Grønnemark uden at komme ind på, hvilken klub det drejer sig om.

Thomas Grønnemark fortæller også, at han har ønsker om at arbejde i andre ligaer end den engelske.

»Jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve mig selv af i Tyskland. Jeg kender ikke til andre, der gør det på et professionelt plan, som jeg gør. Men selvfølgelig opdager flere og flere potentialet, og nu er der nogle assistenttrænere, som kigger på emnet.«

Han afviser dog ikke at fortsætte i en tredje sæson hos Liverpool.

»Jeg er meget glad i LFC. Lad os se, hvad fremtiden bringer. Pas på jer selv,« afslutter han sin session på Twitter.

