Ifølge landstræner Lars Søndergaard kunne Danmarks sejr over Georgien have været større end 14-0.

Danskerne scorede mål på samlebånd i tirsdagens knusende sejr på 14-0 over Georgien i kvindernes EM-kvalifikation.

Det var den næststørste danske sejr nogensinde - kun overgået af 15-0 mod selv samme Georgien i 2009. Den rekord var landstræner Lars Søndergaard bevidst om.

- Vi ville gerne have haft nummer 15 og nummer 16. Vi gik efter rekorden. Vi spiller en god omgang fodbold, og vi var utroligt skarpe.

- Vi kunne måske endda have scoret endnu flere mål. Jeg er glad for det udtryk, vi har i øjeblikket. Det er sådan, vi gerne vil fortsætte med at spille, siger han til DR efter sejren.

Målfesten begyndte allerede i kampens fjerde minut, hvor Nadia Nadim scorede til 1-0. Siden fulgte et stormløb mod det georgiske mål, hvor målmand Tatia Gabunia havde mere end svært ved at håndtere de danske skytter og dødbolde.

Ved pausen stod det 10-0, og på trods af lidt stilstand i anden halvleg sluttede danskerne med den største sejr i ti år.

Inde på banen havde landsholdsspilleren Sofie Svava svært ved at tro sine egne øjne.

- Vi scorede nærmest på alt. Det er lidt surrealistisk at spille sådan en kamp. Det er faktisk fuldstændig sindssygt, siger hun til DR.

Danmark har vundet alle fem kampe hidtil i EM-kvalifikationen, men Italien har også gjort rent bord og ligger på førstepladsen. Italienerne vandt tidligere tirsdag 5-0 over Malta og har spillet en kamp mere end Danmark.

/ritzau/