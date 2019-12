Lasse Schöne, Peter Ankersen og Lukas Lerager skal efter to måneder under Thiago Motta have ny træner i Genoa.

Den italienske fodboldklub Genoa skifter ud på trænerposten blot to måneder efter ansættelsen af Thiago Motta.

Lørdag meddeler Serie A-klubben på sin hjemmeside, at Davide Nicola overtager ansvaret for førsteholdet.

Håbet er, at 46-årige Nicola kan føre Genoa væk fra den øjeblikkelige sidsteplads i den italienske liga.

Genoa har de tre danskere Lasse Schöne, Peter Ankersen og Lukas Lerager i truppen.

Holdet har blot vundet to kampe i denne sæson. Med 11 point er holdet sidst i Serie A efter 17 spillerunder.

Davide Nicola har en fortid som forsvarsspiller. Efter den aktive karriere blev han træner. Han har senest været tilknyttet Udinese.

/ritzau/