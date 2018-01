Feyenoord-tilhængerne går nu en alternativ vej i forsøget på at holde på Nicolai Jørgensen.

Gennem den danske angribers hustru, Theresa Kofoed.

Der har gennem den seneste uge været historier fremme om, hvordan Premier League-klubben Newcastle skulle være interesseret - noget som Feyenoord-træner Giovani van Bronckhorst ikke har lagt skjul på- og det er det, flere tilhængere reagerer på.

Via Instagram.

Her har Theresa Kofoed for nylig lagt et par billeder op fra en ferietur til Dubai, og hvis man nærstuderer kommentarfeltet, kan man se de desperate Feyenoord-tilhængeres forsøg på at få den danske topscorer til at blive.

Her er nogle af kommentarerne henvendt til Theresa Kofoed, der sidste år blev gift med Nicolai Jørgensen med efterfølgende bryllupsrejse til Seychellerne:

»Der er ingen sol i Storbritannien, det ved du godt, ikke. Fortæl det til 'Nico'.«

»Rotterdam har brug for jer. Vil I ikke nok blive?«

»Bliv i Rotterdam.«

Måske Feyenoord-tilhængerne kan tage det med ro i denne omgang. For muligvis har Newcastle misset den hollandske klubs interne deadline for at komme med et passende bud.

Svaret får vi helt sikkert inden midnat i aften. Her lukker januars transfervindue endegyldigt i.