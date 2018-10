En atypisk fodboldspiller. Hvad er det egentlig?

Normalt klistres det lidt tomme mærkat på spillere, der går deres egne veje. Spillere, der går op i andet end fodbold, dyrt tøj og det hurtige liv både ude i virkeligheden og på de sociale medier.

At kalde nogen en atypisk fodboldspiller er typisk ment som en form for ros. Men måske er mærkatet i højere grad et sympton på en lidt arrogant opfattelse af fodboldspillere.

Mathias 'Zanka' Jørgensen er netop det, man typisk ville kalde en atypisk fodboldspiller. Ja, han går op i sin fodbold og sit tøj, og han er bestemt også en hurtig type både i den virkelige verden og i den digitale. På den måde er han meget typisk.

Der er den her indstilling, hvor du er fodboldspiller – og så kan du ikke andet. Det er en ting, som har irriteret mig fra jeg var 13-14 år. Mathias 'Zanka' Jørgensen, landsholdsspiller

Men han er også en mand med klare meninger og holdninger, en stor åbenhed og ikke mindst en vilje til både at diskutere og debattere meget andet end spilsystemer, mulige klubskifter og mængden af spilletid.

Zanka har flere facetter end én. Som de fleste andre mennesker har det. Både fodboldspillere og alle os andre. Men han oplever, at fodboldspillere kun opfattes som netop dét - fodboldspillere.

Derfor ser spilleren, der har taget Åge Hareides landshold med storm de seneste måneder, frem til, at fodboldkarrieren er overstået, og han kan kalde sig noget helt andet.

»Det er ud fra et fuldstændig menneskeligt synspunkt, hvor jeg føler, at fodbold er fantastisk og noget af det, jeg holder allermest af at beskæftige mig med i hele verden. Men jeg synes også, det er meget ensporet. Der er den her indstilling, hvor du er fodboldspiller – og så kan du ikke andet. Det er en ting, som har irriteret mig fra jeg var 13-14 år. Det med at blive sat i bås. Der er en opfattelse af, at du som fodboldspiller ikke er alt det andet, og at du skal være glad for, du kan sparke til en bold. For det er dét, du kan. Når jeg på et tidspunkt har været i den her professionelle verden i 18-20 år, tror jeg, at jeg har fået rigtig meget nok. Jeg skal ikke udelukke, at jeg på konsulentbasis kunne have et eller andet at gøre med fodboldverdenen, men at komme ud og lave noget, der er helt væk fra fodbold, er noget jeg ser rigtig meget frem til, når den tid kommer,« siger han til B.T.

Foto: Liselotte Sabroe

Zanka vil væk fra fodbolden. Gerne langt væk. Men hvorhen? Det er det nærliggende spørgsmål til en mand, vi hverken kommer til at se på en trænerbænk eller i et tv-studie på en sidelinie et sted i Superligaen.

»Jeg har lidt forskellige idéer, men det kommer nok til at ændre sig i forhold til, hvordan den moderne verden udvikler sig. Jeg kan huske, jeg havde nogle ideer for fem år siden, som slet ikke er relevante længere. Måske er det lidt tidligt at begynde at lægge planer, men jeg er trods alt ved at være oppe i en alder, hvor det begynder at være nærliggende at overveje, hvad der ligger derude ud over bare fodbolden,« siger Zanka, der med sine 28 år er i gang med de år, der normalt beskrives som en fodboldspillers 'bedste'.

»Det skal ikke lyde som om, jeg har super travlt med at komme væk som sådan. Jeg tror bare, det bunder i, at jeg føler, der er flere aspekter i mig som person end blot at spille fodbold. Så kan det være, jeg kommer ud og finder ud af, at ’det var jeg ikke så god til’. Så må det være det. Men bare det at få lov til at have privilegiet at komme ud som 34-, 35- eller 36-årig og rent faktisk have muligheden for i gåseøjne at starte et nyt liv, er de færreste mennesker forundt. Det glæder jeg mig rigtig meget til,« fortsætter han.

Forsvarsspilleren har lige nu en fin kontrakt i den engelske Premier League-klub Huddersfield, hvor tallet på lønseddelen har otte cifre.

Landstræner Åge Hareide og Mathias ''Zanka'' Jørgensen efter Nations League kampen mellem Irland-Danmark på Aviva Stadion i Dublin, lørdag den 13 oktober 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Men netop Zankas evne til at tjene penge i karrierens sidste år, kan blive afgørende for, hvad han kaster sig over, når han er trådt ud over kridtstregerne for sidste gang.

»Iværksætteri kan vi sagtens kalde det. Men det kan være utrolig mange ting, og det glæder jeg mig til. Det har også noget at gøre med, hvor meget råderum, jeg har. Er det fordi, jeg skal ud og rent faktisk tjene penge? For så bliver de lidt mere godhjertede projekter måske sat lidt mere på pause. Men går det hele bare én vej fra nu, kan det godt være, man kan fokusere på nogle lidt mindre personligt og økonomisk givende projekter,« forklarer han.

Mathias 'Zanka', der inden ankomsten til Huddersfield var anfører i FC København, har knap to år tilbage af sin kontrakt i den engelske klub. Men landstræner Åge Hareide afslører, at han allerede nu er klar til at anbefale midterforsvareren til større klubber.