Thomas Delaney har haft en fantastisk første sæson i Werder Bremen. Så fantastisk, at han nu nærmer sig et storsalg, der kan gøre ham til den dyreste danske spiller nogensinde sammen med Pierre-Emile Højbjerg.

Det er den tyske avis Bild, der skriver, at Thomas Delaney kan være på vej til Borussia Dortmund for 15 millioner euro - eller omkring 110 millioner kroner. Dortmund er lige nu blandt favoritterne til at få fat i Thomas Delaney, men der er ifølge avisen også bud efter landsholdsstjernen fra fem engelske klubber, hvoraf Brighton er den ene.

Dortmund vil forsøge at få en handel med Thomas Delaney i stand inden længe, og det skyldes den kommende VM-slutrunde. Den tyske storklub frygter, at Thomas Delaney her vil brage endnu mere igennem og dermed øge sin egen værdi, så den kommer til at overstige de 15 millioner euro, som der altså lige nu spekuleres i.

Thomas Delaney blev efter Werder Bremens seneste kamp mod Leverkusen spurgt til, om det var hans sidste hjemmekamp.

»Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke sige noget,« svarede Delaney ifølge Bild.

Mens Dortmund altså har kastet sig ind i kampen om Danmarks vigtige midtbanemand, er der dog også ting, der tyder på, at Delaney selv kunne foretrække et skifte til England. Han har tidligere fortalt om sin lyst til at spille i Premier League, og dermed er der altså lagt op til en spændende forsommer for Delaney.

Og måske også en god slutrunde for ham og Danmark.