'Idol.'

Det er et af ordbogens tungere og mere betydningsfulde ord. Et ord, man hører om store fodboldstjerner - men sjældent fra dem.

Når det gælder forholdet mellem Kasper Schmeichel og Wales' landstræner, Ryan Giggs, ryger konventionerne sig imidlertid en tur.

»Ryan Giggs er et idol. Jeg har næsten ikke ord for ham. Det, han har præsteret med Manchester United og i fodbolden generelt, er uden sidestykke,« siger Schmeichel på B.T.s spørgsmål om forholdet mellem målmanden og den landstræner, der fredag aften skal forsøge at besejre ham og de andre danskere.

Giggs var en af de helt store stjerner og profiler på det Manchester United-hold, der dominerede engelsk fodbold op gennem 90'erne.

En anden var Kaspers far, Peter Schmeichel, der præsenterede sin søn for en ung Ryan Giggs, da sønnen blot var fire år gammel. Forholdet mellem Schmeichel den yngre og den walisiske landstræner er derfor langt og fyldt med minder.

»Jeg har kendt ham i al den tid, jeg kan huske. Jeg har set ham træne så mange gange på The Cliff (Manchester Uniteds gamle træningsanlæg, red.), og det er et menneske, jeg har beundret og set op til hele min karriere,« siger Schmeichel.

I dag taler de to sammen, når deres spor krydses. For det gør de ind imellem i en fodboldverden, der ikke er så stor, som nogle måske går og tror. Og respekt er til stede. Fra begge sider.

» Kan jeg have bare en brøkdel af den karriere, han har haft, er jeg meget glad. Han har altid støttet mig meget, når jeg er løbet ind i ham eller har mødt ham,« afslører Kasper Schmeichel.

I sin 24-årige karriere som Manchester United-spiller nåede Ryan Giggs at spille næsten 1000 kampe for Manchester United, vinde 13 engelske mesterskaber og to Champions League-titler.

Én sammen med far Schmeichel.