Den danske fodboldlandsholdsspiller Nicolai Jørgensen har været fremme med checkhæftet.

Således har den 28-årige landsholdsangriber investeret hele 250.000 kroner i gamingfirmaet GameBoks.

Feyenoord-spilleren er gået ind i firmaet, der laver transportable spillekonsoller, så du altid kan have 'FIFA' eller 'Fortnite' med på farten. Det skriver Børsen.

Jørgensen, der selv er ivrig gamer, har tidligere investeret i ejendomme, men det er første gang, han går ind som investor i sådan et projekt.

»Jeg har gamet meget, siden jeg var helt lille, og så er det ligesom bare fulgt med. I dag har jeg selvfølgelig ikke den samme tid, men fordi jeg rejser så meget, er GameBoks perfekt. Når jeg for eksempel er ude med landsholdet, sidder vi jo gerne og spiller PlayStation, når vi har et par timer at slå ihjel,« siger Nicolai Jørgensen til Børsen.

Ejerne og ledelsen i GameBoks består af fire unge mænd: Christian Alves Agerbæk, Anthon Schrader, Steffen From Pedersen og Rasmus Movin Østergaard.

De fire fik skabt kontakt til Nicolai Jørgensen gennem Danijel Drux, der er den ene halvdel af den populære duo fra tv-programmet 'Sat af 'på TV3 Sport.

'Sat af' havde en GameBoks med, da de besøgte Nicolai Jørgensen i Rotterdam sidste år.

Vis dette opslag på Instagram Our friend @ddsteezin testing the @GameBoks with @nicolaijorgensen9 Shoutout to @sat_af and @tv3sportdk #fortnite Et opslag delt af GameBoks (@gameboks) den 27. Nov, 2018 kl. 8.02 PST

Her blev han forelsket i produktet og tog kontakt til skaberne af GameBoks gennem Instagram, fortæller Sofie Lystoft, der er marketing manager i GameBoks, til B.T.

»Vi leverede en speciallavet GameBoks til ham som julegave. Siden har drengene og Nico holdt kontakten og gamet med hinanden,« fortæller hun.

Foruden Nicolai Jørgensen inkluderer fans af GameBoks blandt andre Arsenal-stjernen Mesut Özil og West Ham-spilleren Manuel Lanzini. Her har firmaet sendt dem prototyper af produktet.

»Vi vil gerne have feedback fra både den almene gamer og de store sportsstjerner, som lever et liv på farten. Det er især gennem dem, at vi både har fået en masse feedback og oplevet en kæmpe interesse for vores produkt,« siger Sofie Lystoft.

Vis dette opslag på Instagram Are you ready for the most incredible announcement we have ever made? Okay then: We can finally reveal that we’re teaming up with Mesut Özil’s esports team, @them10team We’ve become great friends with the guys behind, who we will do great things together with in the future Pictured is Mesut (@m10_official) with his personalized GameBoks Stay tuned, friends! #GameBoks #esports #gamestation #them10team #gaming #mesut #ozil #mesutozil #m10 #premierleague #arsenal #playing #playstation #xbox #ps4 #ps4pro #danish #design #danishdesign #scandinavian #copenhagen Et opslag delt af GameBoks (@gameboks) den 30. Okt, 2018 kl. 10.18 PDT

Hun forklarer, at man i GameBoks har en mission om at gøre gaming til en endnu mere social ting. Man vil gerne fjerne en del af den stigmatisering omkring gaming, der drejer sig om, at man sidder på værelset for sig selv.

»Med GameBoks forsøger vi at gøre gaming til en endnu mere social ting, man kan gøre overalt sammen med sin familie, venner eller kollegaer. Det er også noget af det, der har fanget Nicolai Jørgensen,« forklarer Sofie Lysholt.

Endnu er GameBoks ikke på markedet. I øjeblikket arbejder de på at levere konsoller til dem, der har støttet firmaet gennem deres Kickstarter-kampagne. Herefter regner de med at kunne sætte 50-100 GameBokse til salg i maj.

De anbefaler dog, at man skriver sig op på GameBoks’ hjemmeside, så man kan være klar, når salget begynder.