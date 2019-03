Garvet midtbane-styrmand med mesterskaber på cv’et, drømmemål i Champions League-brag, kamprekord i en storklub.

Det er det stof, legender er lavet af. Men ikke hvis man spørger den garvede landsholdsprofil Lasse Schöne.

»Nej, nej, nej. Jeg er ikke en legende. Det ord må du ikke bruge om mig. Ikke en legende. Ellers tak,« siger den brandvarme danske Ajax Amsterdam-profil, som har gang i endnu en stor sæson i Ajax-trøjen.

Tidligere på måneden blev 32-årige Schøne hyldet af sin klub, da han slog rekorden som den udenlandske spiller, som har spillet flest kampe for Ajax Amsterdam. Med sin optræden nummer 270 i den hollandske storklub overhalede han det danske fodboldikon Søren Lerby på listen.

Foto: Nils Meilvang

»Det var ikke noget, jeg selv var klar over. Jeg er ikke en statistik-nørd. Jeg ved ikke engang, hvor mange mål jeg scorede i sidste sæson. Men det gør mig da utrolig glad og stolt. Det er ikke den mindste klub at nå 270 kampe hos. Men det var da også specielt, at det var Søren Lerby, jeg væltede af tronen,« lydet det beskedent fra Schøne.

En af de mest mindeværdige kampe, 32-årige Schøne har været med til i sine snart syv år i Ajax Amsterdam var, da holdet tidligere på måneden knockoutede selveste Real Madrid med knusende flot 4-1-sejr på Bernabeu i Champions League.

»Jeg har heldigvis været med i en del flotte kampe, men den her er helt sikkert oppe i toppen. Det var ikke kun det at vinde på Bernabeu, men også måden, vi gjorde det på. Jeg kan ikke lide ordet overlegent, men jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal bruge,« siger Schöne.

Den danske veteran havde en stor andel i sejren i 1/8-finale-returopgøret med storspil og ikke mindst et magisk frisparksmål, som han sparkede ind fra en spids vinkel. En fans videooptagelse af det opsigtsvækkende mål gik efterfølgende viralt på de sociale medier.

Lassse Schöne fejrer sin Bernabeu-scoring. Foto: RODRIGO JIMENEZ

»Nogle af vores fans og spillerkonerne sad lige bag os, da jeg skulle sparke. Det er dem, der filmer den video. Det var også en fed vinkel,« smiler den danske Champions League-helt, som beretter om en 'fed fest' for spillerne og deres kærester på hotellet efterfølgende.

»I fodbold skal man have lov til at fejre de gode stunder, der kommer. Man kan selvfølgelig ikke gå med hænderne over hovedet i en uge, for der kommer altid en ny kamp, men man skal have lov til at nyde det, så selvfølgelig blev det fejret. Men vi havde en fed aften. Vores koner og kærester kom over på hotellet, så det var fedt, at de kunne være en del af det. Det var en aften, man ikke glemmer.«

Ja, selv Schønes danske holdkammerat Kasper Dolberg, som notorisk holder på formerne med et tilsyneladende iskoldt ydre, blev fanget med et lille smil af tv-kameraerne, da triumfen i Madrid var endegyldig:

»Jeg synes, jeg ser mange smil på Dolberg. Til mig smiler han meget. Det er måske bare fordi, det er mig. Men nej, altså, alle var selvfølgelig lykkelige.«

Christian Eriksen, Lasse Schöne og Kasper Dolberg under en landsholdstræning sidste år. Foto: Mads Claus Rasmussen

En, der tilgengæld ikke smilede den aften, var Real Madrid-anfører Sergio Ramos, som havde karantæne til returopgøret, efter at han bevidst havde trukket et gult kort i det første opgør mellem de to klubber, som Real Madrid vandt 2-1.

Han måtte derfor se til - synligt frustreret - fra sin personlige VIP-lounge på Bernabeu, mens hans holdkammerater blev skilt ad af Schøne og co. Den detalje glæder Lasse Schøne:

»Det kostede dyrt. Han er jo en fantastisk forsvarsspiller. Det var kun fedt, at vi kunne få ham op at ringe. De troede jo, den var hjemme, så det var fedt at gøre det på den måde på deres hjemmebane.«

Nu ser han frem til mødet med Cristiano Ronaldo og Juventus i Champions Leagues kvartfinaler. Men inden da gælder det opgaverne med landsholdet, hvor Schøne har etableret sig som en nøglefigur, i den kommende uge: Testkampen mod Kosovo og EM-kvalifikationsbraget mod Schweiz.