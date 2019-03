En sød nyhed har ramt den danske landsholdslejr.

Yussuf Poulsen skal nemlig være far for første gang. Det afslører han i et opslag på sin Instagram-profil, hvor han har delt et billede af to fodboldtrøjer - en stor og en lille.

Den danske landsholdsprofil afslører desuden kønnet på den lille ny.

Sammen med kæresten Maria skal han have en lille dreng, fortæller han, og sønnen kommer til verden til efteråret.

Soon to be dad! #aboyitis #fall2019

Også Maria Duus har delt den søde nyhed på sin profil, hvor hun har delt samme billede som Yussuf Poulsen med ordene 'nyt familiemedlem på vej'.

Parret har været sammen i flere år, men de har kendt hinanden siden folkeskolen, fortalte Maria Duus til B.T. inden sidste års VM.

»Vi har kendt hinanden siden 4. klasse. For nogle år siden blev vi single på samme tid og kom til at se på hinanden i et andet lys. For to år siden flyttede jeg så ned til ham,« fortalte hun.

Sammen med resten af landsholdet er Yussuf Poulsen mandag mødt ind til samling, og de næste dage går det løs mod først Kosovo og så Schweiz.

Yussuf Poulsen har gang i en stærk sæson i Bundesligaen. Foto: ROBERT MICHAEL Vis mere Yussuf Poulsen har gang i en stærk sæson i Bundesligaen. Foto: ROBERT MICHAEL

Og det har i den grad været nogle gode dage for Yussuf Poulsen, for udover at han nu har offentliggjort sin kommende nye titel, kunne han rejse til landsholdslejren med en Leipzig-sejr i bagagen.

Det stopper ikke engang her for landsholdsprofilen, der i sidste uge fik forlænget sin kontrakt med den tyske klub, så de to parter nu har papir på hinanden indtil 2022.

Yussuf Poulsen har også lige nu gang i en stor sæson for den tyske klub, som han har lavet 12 mål for i Bundesligaen.

Den 24-årige angriber har indtil videre spillet 36 landskampe i sin karriere.