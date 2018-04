London. I sidste sæson førte italieneren Antonio Conte Chelsea frem til det engelske mesterskab i den første sæson som manager for klubben.

Men denne sæson har været anderledes udfordrende for Conte. London-klubben er plantet på femtepladsen med otte point op til fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League efter sommerferien.

Derfor er det også blevet et stort tema, om Conte får lov til at fortsætte i jobbet.

- Jeg ved det ikke. Det er klubbens beslutning. Som jeg har sagt før, er det ikke noget, der bekymrer mig, siger Antonio Conte ifølge nyhedsbureauet Reuters efter søndagens nederlag på 1-3 hjemme mod lokalrivalen Tottenham.

Det var første gang i 28 år, at Chelsea tabte hjemme til Tottenham i ligaen, og det kostede dyrt i tabellen.

Chelsea kunne mindske Tottenhams forspring på fjerdepladsen til to point, men i stedet er gabet nu på hele otte point. Conte medgiver, at hullet bliver svært at lukke.

- På den ene side må vi være realistiske at sige, at holdene over os har fart på, og vi forspildte en god chance for at reducere gabet op til Tottenham.

- På den anden side må vi bare gøre vores bedste for at tage en Champions League-plads, men det bliver ikke nemt nu. Det ved vi, siger Conte til klubbens hjemmeside.

Chelsea er ude af denne sæsons Champions League efter det samlede nederlag til Barcelona i ottendedelsfinalen.

/ritzau/