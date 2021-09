'Han joker hele tiden med os.'

Den danske landsholdsspiller Joachim Andersen er kommet forrygende fra land i sin nye klub, Crystal Palace, hvor han ubesværet er gledet ind som forsvarsgeneral.

Og han nyder stor tillid fra sin manager, den franske legende Patrick Vieira.

Franskmanden var i 00erne en af verdens bedste fodboldspillere, hvor han hos Arsenal og det franske landshold var kendt som en elegant, men benhård og temperamentsfuld midtbanemand.

Men som manager er han stik modsat, afslører Joachim Andersen.

»Nej, han er faktisk en virkelig, virkelig god fyr. Han er en 'joker', vil jeg sige. Han joker hele tiden med os, og han ønsker at være virkelig tæt med sine spillere,« fortæller Joachim Andersen til B.T.

»Så han er lidt anderledes i forhold til mine tidligere trænere. Ej, Scott Parker (Andersens manager i Fulham i forrige sæson, red.) var også lidt sådan. Men da jeg var i Italien og Frankrig, var der mere en distance fra trænernes side.«

»Jeg kan lide, at man kan tale med træneren og joke lidt. Han spørger mig, hvad jeg lavede i går, og så spørger jeg ham om det samme – så vi opbygger et forhold, hvilket er rart.«

Patrick Vieiras facon kommer faktisk overhovedet ikke bag på Joachim Andersen. Den 25-årige dansker havde lavet grundig research, inden han skrev under for London-klubben.

»Jeg spillede selvfølgelig mod ham med Lyon, da han var i Nice, så jeg vidste godt, hvad han stod for.«

»Og Kasper Dolberg, der er en af mine gode venner, var jo angriber under Vieira i Nice, så jeg talte med ham om, hvordan Vieira var, hvordan træningen var og så videre.«

»Så det, jeg forventede, er også det, som jeg nu oplever. Så Kasper tegnede et godt billede af ham,« fortæller Joachim Andersen.

Patrick Vieira overtog i sommer tøjlerne i Crystal Palace, efter at den engelske veteran – og tidligere landstræner og FCK-træner – Roy Hodgson gik på pension.

Og franskmanden har erstattet Hodgsons kontrafodbold med boldbesiddende angrebsspil. Og det er Joachim Andersen vild med.

»Ja, det er min slags fodbold, og det er også derfor, at jeg er her.«

»Jeg ønsker at have bolden og bruge mine styrker med bolden ved fødderne, så det er faktisk den primære årsag til, at jeg skrev under med klubben.«