Sanne Troelsgaard skifter til Roma efter at have fået kontrakt ophævet i engelske Reading.

Sanne Troelsgaard fortsætter karrieren hos AS Roma, der er forsvarende mester i Italien.

Hun har skrevet under på en kontrakt, der gælder frem til sommer.

Det oplyser Roma på sin hjemmeside.

Sanne Troelsgaard (7) under Nations League-kampen mellem Danmark og Island på Viborg Stadion 5. december 2023. Troelsgaard har nu fundet sin nye klub, hun skifter til AS Roma.

»Jeg er taknemmelig og virkelig glad for at begynde det her eventyr i Roma. Det er en drøm, der går i opfyldelse - og et vigtigt skridt i min karriere.«

»Jeg er en erfaren spiller. Jeg håber, at jeg kan hjælpe holdet, især de unge spillere, med at opnå deres mål, for klubbens ambitioner er ligesom mine egne,« siger Troelsgaard til klubbens hjemmeside.

Troelsgaard fik i januar ophævet sin kontrakt hos engelske Reading.

Tidligere har hun tørnet ud for blandt andre Brøndby, Skovbakken, Kolding og svenske FC Rosengård, før hun i 2021 skiftede til Reading.

35-årige Sanne Troelsgaard debuterede for det danske landshold i 2008 og har indtil videre spillet 184 landskampe.

35-årige Sanne Troelsgaard debuterede for det danske landshold i 2008 og har indtil videre spillet 184 landskampe.

Hun har tidligere fortalt til B.T., at den danske kvindeliga i fodbold slet ikke lever op til hendes krav, og derfor overvejede den rutinerede landsholdsstjerne slet ikke at tage de sidste år af karrieren i den danske liga.