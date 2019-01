Fodboldspilleren Katrine Veje har fået styr på sin fodboldmæssige fremtid.

Den 27-årige midtbanespiller skifter til den engelske klub, Arsenal, hvor hun får rygnummeret 2.

Det bekræfter Arsenal på Twitter onsdag eftermiddag.

»Nyt år, nyt... Velkommen til Arsenal, Katrine Veje,« skriver klubben i opslaget.

New year, new...



Welcome to Arsenal, Katrine Veje pic.twitter.com/ZegZyjs5nq — Arsenal Women (@ArsenalWFC) January 2, 2019

Også på klubbens hjemmeside bekræftes transferen, hvor Katrine Veje udtaler sig om klubskiftet i en pressemeddelelse.

»Arsenal er en stor klub. Alle kender mændenes hold, og nu klarer kvindeholdet sig også godt. Jeg spillede mod Arsenal i 'Toulouse Cup' med Montpellier, og jeg kan rigtig godt lide deres spillestil og måden, de bevæger sig på i forhold til hinanden, så jeg er meget glad for at være her,« udtaler Katrine Veje.

Arsenals træner Joe Montemurro er ligeledes stærkt tilfreds med det nye samarbejde.

»Katrine er en fantastisk signing for os. Hun kommer med stor erfaring og professionalisme. Hun ved, hvad det kræver at vinde trofæer, og hendes mange erfaringer, som hun har fået af at spille i forskellige ligaer, vil hjælpe hende med at tilpasse sig WSL’s (den bedste kvindelige fodboldliga i England, red.) niveau,« lyder det fra Joe Montemurro.

Danmarks Katrine Veje i kvindelandsholdets VM-kvalifikationskamp mellem Danmark og Sverige på Viborg Arena, tirsdag 4. september 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Danmarks Katrine Veje i kvindelandsholdets VM-kvalifikationskamp mellem Danmark og Sverige på Viborg Arena, tirsdag 4. september 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Katrine Veje skifter til Arsenal fra franske Montpellier, hvor hun har spillet siden 2017.

I indeværende sæson er det dog ikke blevet til meget spilletid for Katrine Veje, og DR Sporten kunne kort før nytår skrive, at Katrine Veje og Montpellier var blevet enige om at ophæve kontrakten.

Tidligere har Katrine Veje også spillet i Brøndby, hvor hun var med til vinde to danske mesterskaber og to pokaltitler.

Landsholdsmæssigt har Katrine Veje spillet 115 landskampe. Hun var med til at vinde EM-sølv i 2017 efter finalenederlag til Holland.