Hvor bliver han af? Han skulle jo være her nu og de næste 14 dage?

Hvis politiet i Polen var ved at gå en anelse i panik, da de pludselig ikke kunne finde den danske landsholdsspiller Christian Gytkjær, forstår man dem godt. Også selvom der var en fin forklaring på det.

Den 29-årige målsluger vendte nemlig søndag tilbage til Polen, hvor han uden for corona-tiden banker kasser ind for Lech Poznan. Han havde været en tur hjemme på en kort ferie hos familien i Roskilde, inden han hentede sin kæreste i Københavns Lufthavn og krydsede grænserne i bil for at nå til Polen.

Sådan en tur udenlands koster 14 dage i fuld hjemmekarantæne i Polen, og allerede en af de første dage var der altså problemer hos Gytkjær.

Vis dette opslag på Instagram Happy New Year Et opslag delt af Tonje Dyb (@tonjedyb) den 31. Dec, 2019 kl. 8.15 PST

»Der var en lille fejl i min lejekontrakt, hvor der stod en forkert adresse. Jeg bor i sådan et kompleks - et lidt lukket område, hvor udenlandske arbejdere ofte bor. Der havde vores udlejer skrevet et forkert lejlighedsnummer på, så politiet troede, at jeg var i en anden lejlighed her i komplekset,« fortæller Christian Gytkjær til B.T.

Han anede ikke selv uråd til at starte med, men pludselig gik det op for ham.

»Klubben og alt blev involveret, og ‘hvor fanden var de henne?’. Så blev de gelejdet herop lidt senere. Det ramte desværre ind lige midt i træningen, så jeg måtte en tur ud og hilse på, før jeg kunne vende tilbage til træningen igen,« siger Gytkjær.

Han klarede skærene, så selvom han for en kort stund måtte forlade sine holdkammerater på den videoforbindelse, som de hver morgen skal tjekke ind på for at lave fysisk træning, var der ingen sure miner. Heller ikke hos det polske politi.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Der var en god forklaring på det, og det var ikke min fejl. Jeg går ud fra, at nogle af politimændene her også er lokale - og kender mig og klubben og forstår situationen. De gjorde bare deres arbejde. De var søde og rare. Men det er lidt anderledes end i Danmark. De er lidt mere strikse hernede,« siger Gytkjær.

Og strikse lyder de til at være i Polen. Hver eneste dag i to uger kommer politiet nemlig på hjemmebesøg hos Christian Gytkjær og hans norske kæreste, Tonje Dyb, for at sikre sig, at de ikke går ud af lejligheden, når de har været ude af landet.

Ude af landet havde de været, for Christian Gytkjærs kæreste er fisker, og hun er derfor væk i flere måneder ad gangen for at være på havet. Derfor ville den danske angriber også meget gerne have hende med til Polen, da muligheden opstod i en ferie givet af Lech Poznan midt i corona-tiden.

Christian Gytkjær tog bilen hjem for at besøge familien i Roskilde, og på den sidste dag hentede han så Tonje Dyb i Københavns Lufthavn. Først havde han dog tjekket, om det overhovedet kunne lade sig gøre i disse tider med lukkede landegrænser.

Vis dette opslag på Instagram Boat, fish, sea eagles and fresh air Et opslag delt af Tonje Dyb (@tonjedyb) den 30. Mar, 2020 kl. 6.52 PDT

»Det var en meget speciel situation, så jeg ringede for at cleare den med Udenrigsministeriet. Jeg ringede også til politiet og hørte, om hun overhovedet kunne få lov til at lande i Danmark. Så længe hun havde bevis på, at hun bare var i transit, og vi havde en færgebillet til Tyskland og en adresse her i Polen, gik det,« siger Gytkjær.

Kærestens tur fra Norge til Danmark fungerede altså. Men to grænser mere skulle krydses, inden kæresteparret igen var i lejligheden i Polen.

»Det gik ved både den tyske grænse og grænsen til Polen. De var lidt mere strikse ved den polske grænse. Der blev vi mødt af en mand i et hazmat suit, som tog temperaturer, og så blev vi sendt videre til næste station, hvor de tjekkede papirerne.«

»Det var rimelig voldsomt. Det var ikke, som da jeg kørte hjem til Danmark. Det var rimelig afslappet,« siger Gytkjær.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Han og kæresten Tonje får dagligvarer leveret, og klubben hjælper også til, så den fulde isolation kan klares nogenlunde let.

Og så er Gytkjær ellers bare glad for endelig igen at have sin kæreste hjemme.

»Tager man omstændighederne i betragtning, er det dejligt, at vi er samlet nu og kan være sammen om det i det mindste. Alt det andet er lige for alle i hele verden. Det må man bare acceptere og få det bedste ud af. Det prøver vi også bare,« siger Christian Gytkjær.

Og på søndag om en uge slipper han for hver eneste dag at skulle åbne for det polske politi, når hans karantæne er overstået.