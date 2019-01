Janni Arnth Jensen scorede til 2-1, da Arsenals fodboldkvinder vandt 4-2 ude over West Ham i Super League.

Den danske landsholdsspiller Janni Arnth Jensen fik en nærmest perfekt debut for den engelske storklub Arsenal.

31 minutter inde i debuten scorede hun til 2-1 i udekampen mod West Ham, da hun steg til vejrs og headede bolden i mål efter et hjørnespark. Arsenal og Arnth endte med at vinde opgøret 4-2.

Sejren betyder, at Arsenal er tre point foran Manchester City i toppen af den engelske Super League. Begge hold har spillet 11 kampe.

Den danske forsvarsspiller skiftede officielt til Arsenal ved årsskiftet efter at have spillet for Linköpings FC i fire og et halvt år. Tidligere har hun også repræsenteret Fortuna Hjørring og Varde IF.

Janni Arnth har spillet 88 A-landskampe for Danmark siden debuten i 2010.

Hun var også en del af den succesfulde EM-trup, som i sommeren 2017 nåede frem til EM-finalen i Holland.

Personligt var slutrunden dog ingen stor succes for forsvarsklippen. I Danmarks åbningssejr mod Belgien pådrog hun sig et træthedsbrud i foden og kom ikke på banen igen under turneringen.

/ritzau/