Henrik Dalsgaard blev smidt ud, da Brentford spillede 1-1 mod Millwall i den anden bedste engelske række.

Men kampen vil sandsynligvis snarere blive husket for et helt andet øjeblik.

For på et tidspunkt i kampen bliver der sat en hård tackling ind fra Millwall i en hovedstødsduel.

Det fører til skærmydsler og på ganske kort tid går hele fire spillere i græsset.

Den tidligere FC Barcelona-assistenttræner Andries Jonker er blevet tilbudt til Brøndby Vis mere

Én efter én. Optrinnet kan du se i videoen øverst omtrent ét minut henne.

Henrik Dalsgaard blev smidt ud efter 35 minutter, da han som sidste mand nedlagde en Millwall-spiller. Brentford holdt dog stand og kampen endte altså uafgjort.

»Jeg synes, at det (Dalsgaards røde kort, red.) var en smule hårdt, men det er, hvad det er. Efter det - selvfølgelig - var det en anderledes kamp, men mentaliteten og vores attitude var fantastisk, og vi gjorde det, vi ville hele vejen gennem kampen,« sagde Thomas Frank efter kampen ifølge BBC.

Værd at bemærke er det også, at danske Emiliano Marcondes startede inde for Thomas Franks Brentford, som befinder sig på en 15. plads i The Championship. Milwall ligger nummer 21.