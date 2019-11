Det er længe siden, at målmand Frederik Rønnow er mødt ind til en landsholdssamling med spilletid i stængerne.

Men det gjorde han, da landstræner Åge Hareide mandag kaldte ind til træning i Herning - forud for de to altafgørende EM-kvalifikationkampe mod Gibraltar og Irland.

Frederik Rønnow er i disse tider førstemålmand i bundesligaklubben Eintracht Frankfurt - i fraværet af den skadede konkurrent, Kevin Trapp.

Og Rønnow har med flere stærke præstationer overbevist Bundesligaen om, at han er en målmand af en vis kvalitet.

»Det var det, jeg kom for i sin tid. Jeg har hele tiden selv - også når jeg ikke har spillet - syntes, at jeg har haft niveauet. Men der har været nogle omstændigheder, der har gjort, at jeg ikke har spillet.«

»Jeg vil selv sige, at min start dernede var 'uheldig' (droppede i den tyske Super Cup', red.), men det hører fortiden til.«

»Og så er det klart, at når man får muligheden for at hente en målmand som Kevin (Trapp, red.), så gør klubben det. Og det har selvfølgelig sat mig i en uheldig situation. Men den situation er nu anderledes - og det er jeg selvfølgelig glad for.,« lød det fra den danske landsholdsreserve.

27-årige Rønnow ville ikke spekulere i, om hans præstationer har bragt ham foran Kevin Trapp i Frankfurts målmandshieraki.

»Lige nu er han der ikke, og det er mig, der spiller. Så kunne man godt stå og prøve at forholde sig til alle mulige irrelevante ting, men det vælger jeg at lade være med.«

»Det handler for mig om at gribe den chance, jeg har fået. Og udvikle mig - og det er selvfølgelig nemmere at udvikle sig, når man spiller kampe på et rigtig højt niveau.«

Generelt er hverdagen blevet lettere, når den bliver suppleret med spilletid - erkender den tidligere Horsens- og Brøndby-sidsteskanse.

»Det var derfor, at jeg netop tog til Frankfurt. For at spille. Jeg havde flere muligheder sidste år, men jeg tog til Frankfurt for at blive nummer et på målmandsposten. Så det var især i starten frustrerende, fordi jeg lige pludselig skulle vænne mig til overhovedet ikke at spille.«

»Men jeg har altid vidst, at der ville komme bump på vejen. Og det er nok også derfor, at jeg står, som jeg gør for tiden - fordi jeg har fået det bedst mulige ud af en svær situation og ikke bare har smidt håndklædet i ringen.«

Danmark møder Gibraltar i Parken på fredag- og Irland i Dublin på mandag.