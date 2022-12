Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske landsholdsspiller Andreas Skov Olsen er faldet i unåde hos Club Brügge.

Han var ikke med i belgiernes 1-1-kamp mandag, og i første omgang blev det meldt ud, at han var skadet.

Det skød han selv ned på Instagram - og så slettede han siden sit opslag, inden det belgisk medie Het Laatste Nieuws nåede at se det.

'Jeg ville ønske, jeg kunne hjælpe holdet i morgen (mandag, red.), men træneren valgte at se bort fra mig til holdet.'

'Jeg er ikke skadet, som rygterne siger. Jeg ønsker holdet alt det bedste,' lød det fra den 22-årige dansker.

Og Brügge-træner Carl Hoefkens giver ikke meget for Skov Olsens fokus.

»Det var ikke på grund af en skade. Andreas er nødt til at arbejde for holdet. Når han gør det, kommer han til at få en masse muligheder i denne sæson for at vise sig frem på et personligt plan,« siger Brügge-træneren til Sporza.

Skov Olsen og Danmark havde et mareridts-VM, og danskerens indsats blev især noteret af den store, franske avis L'Equipe.

De gav han den lidet flatterende titel som slutrundens allerdårligste spiller.