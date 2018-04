Den danske landsholdsspiller Jannik Vestergaard gjorde i starten af april lyncomeback for sin tyske klub Borussia Mönchengladbach. Få uger forinden fik han ellers stillet i udsigt, at han ville misse resten af Bundesligasæonen og VM i Rusland på grund af et brud i foden. Nu fortæller han om forløbet.

En lille time var der gået, da den næsten to meter høje forsvarsklippe vred om på foden i kampen mod Bayer Leverkusen. Han spillede videre med lidt smerter, men følte ikke, at det var noget at bekymre sig om.

Hvad der efterfølgende så skulle have været en rutinemæssig undersøgelse efter kampen viste så at være noget mere alvorlig. Anklen havde det fint, men det var foden, der var problemet. Meldingen fra klubbens læger kom hurtigt efter. Danske Jannik Vestergaard havde fået et brud på en mellemfodsknogle og blev meldt langtidsskadet tilbage i midten af marts.

»Efter kampen var jeg relativt fortrøstningsfuld, og jeg tænkte, at den her scanning bare var noget, der skulle overståes, og så ville den bekræfte, at der ikke var noget galt. Men jeg bliver selvfølgelig også chokeret og en lille smule nervøs over den besked. Det er da noget, ingen af os ønsker at få at vide,« fortæller den danske midtstopper til BT og fortsætter:

»Jeg troede ikke rigtig på det, da jeg først fik beskeden. Min fornemmelse i foden var god, og jeg havde ikke ondt, så jeg følte, at den var stabil.«

25-årige Jannik Vestergaard var altså ikke helt overbevist og rejste med en stor gipsstøvle på foden til Danmark. Her fik han på eget initiativ en ‘second opinion’ og her var meldingen, at det var et mindre brud, der var flere år gammelt. Et brud, der formentlig vil tage flere år om at hele, men som ikke påvirker danskeren.

Jannik Vestergaard faldt til jorden i Bundesliga-kampen mod Bayer Leverkusen tilbage i marts måned, men spillede efterfølgende kampen færdig. Foto: FRIEDEMANN VOGEL Jannik Vestergaard faldt til jorden i Bundesliga-kampen mod Bayer Leverkusen tilbage i marts måned, men spillede efterfølgende kampen færdig. Foto: FRIEDEMANN VOGEL

I Danmark påbegyndte han et alternativt genoptræningsforløb uden gipsstøvlen, hvor han på den måde bibeholdt smidigheden og bevægeligheden i foden, som ellers vil gå tabt, når foden låses i gips.

Med den nye melding og genoptræningsforløbet kunne han derfor belaste på foden med det samme igen og vendte hjem til Tyskland med et smil på læben og var klar til kamp, mens lægerne i Danmark og Tyskland kontaktede hinanden.

»Det var selvfølgelig en rigtig god udvikling. Scanningen viste et tydeligt brud, men jeg insisterede på at få en 'second opinion', fordi følelsen i min fod var god. Mange kollegaer får jo den her ekstra vurdering, og så viser det sig, at det er værre end først antaget - det er den ærgerlige vej. Her var det den modsatte vej, og det var jeg selvfølgelig rigtig glad for og lettet over,« siger han.

I første omgang var det dog noget af en mavepuster for både Jannik Vestergaard og landstræner Åge Hareide. Danskeren har været udtaget til Danmarks kampe i kvalifikationen, men måtte altså melde afbud til de to seneste VM-testkampe mod Panama og Chile på grund af den “slemme” skade.

Derfor var det også afgørende for den centrale forsvarsspiller, at han fik stillet den helt rigtige diagnose.

»Det var selvfølgelig vigtigt for mig at sikre sig, at der blev stillet den rigtige diagnose i og med, at jeg helst ikke ville misse for mange kampe eller miste noget af den gode form frem mod VM. De tyske læger er dygtige, men nogle gange kan det godt betale sig at lytte til sin mavefornemmelse, også selvom den konkluderer noget andet end lægevidenskaben,« siger han.

Fredag var Jannik Vestergaard så igen, igen i startopstillingen for Borussia Mönchengladbach, hvor det blev til en sikker 3-0-sejr over Wolfsburg. Det tyske mandskab har ellers haft et svært forår, hvor de ikke helt har præsteret så godt, som det var tilfældet før nytår.

Jannik Vestergaard nyder dog stor personlig succes og er fast mand i startelleveren, har spillet fuld tid i samtlige Bundesliga-kampe, han er med i, og har altså kun misset én enkelt kamp i denne sæson.

»Personligt synes jeg, at jeg har været inde i en god stime. Jeg får rigtig mange kampe og føler mig i super god fysisk form. Så her er den egentlig bare tommelfinger op, og så handler det for os på holdet om vinde resten og samtidig håbe, at de andre sætter point til, hvis vi skal nå målsætningen om Europa i næste sæson.«