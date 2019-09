Jonas Lössl elsker sin tid i Huddersfield. Dog ikke helt den sidste tid.

For Huddersfield rykkede ned med et brag efter på flot vis at have overlevet sin første sæson i Premier League.

At Huddersfield rykkede ned er fair nok, siger Jonas Lössl i et interview med TV3 Sport. For Huddersfield var bare ikke god nok. Se interviewet øverst i artiklen.

Men sæson nummer to var noget rod, der endte med en trænerfyring til tysk-amerikanske David Wagner. Og måden, Huddersfield rykkede ned på, kunne have været langt kønnere, mener den danske landsholdsspiller.

Jonas Lössl og Mathias 'Zanka' Jørgensen udgjorde med Philip Billing en dansk trio i Huddersfield. Alle tre har nu nye arbejdsgivere. Foto: Scott Heppell Vis mere Jonas Lössl og Mathias 'Zanka' Jørgensen udgjorde med Philip Billing en dansk trio i Huddersfield. Alle tre har nu nye arbejdsgivere. Foto: Scott Heppell

Wagner var manden, der havde hentet hele stammen af spillere til Huddersfield, sikrede oprykningen og lavede de fornemme resultater i første sæson.

»Jeg er overbevist om, at vi havde rykket ned mere værdigt, hvis vi havde beholdt David. Det er min personlige mening. Jeg synes, det var ærgerligt, den måde det hele blev splittet ad, og det blev lidt frit fald og kaos, som også følger dem nu.«

»Der blev sagt nogle ting internt fra ledelsen mod spillere. Spillere blev hængt ud, som, jeg synes, var helt urimeligt. Når sådan nogle ting sker, begynder spillere at tvivle, spillere begynder at være væk oppe i deres hoveder,« siger Jonas Lössl.

Den danske landsholdsmålmand skiftede på en fri transfer efter Huddersfields nedrykning til Everton, hvor han er reserve for den engelske landsholdsmålmand Jordan Pickford.