Ifølge B.T.s oplysninger forhandles der i øjeblikket på livet løs om en løsning for den danske landsholdsspiller Lasse Schöne, der er frosset ud i sin italienske klub Genoa.

I længere tid har der været stille, meget stille, omkring danskerens situation. Og det er ingen tilfældighed.

Et større magtspil er nemlig i høj grad i gang i kulissen, når det kommer til 34-årige Schönes fremtid.

B.T. kan fortælle, at der lige nu pågår et juridisk tovtrækkeri uden for banen, der kan afgøre danskerens skæbne.

Kan han blive løst af sin kontrakt, der udløber til sommer? Eller skal der penge på bordet fra en ny klub, hvis han skal væk i januars transfervindue?

Begge parter – både Schöne-lejren og Genoa – har helt med vilje holdt detaljerne ude af medierne, når det kommer til spørgsmålet om danskerens fremtid.

Hverken danskerens agent, Revien Kanhai, eller Genoa ønsker at kommentere situationen, Schönes fremtid eller om man forhandler om en løsning.

Dog bekræfter Genoas kommunikationschef, Dino Storace, over for B.T., at Schöne fortsat træner med førsteholdet, fordi »han stadig er en del af holdet«.



Den udlægning vil danskeren næppe være enig i, da han ikke er i stand til at spille kampe for klubben.

Soccer Football - Serie A - Genoa v Lazio - Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genoa, Italy - February 23, 2020 Genoa's Lasse Schone REUTERS/Massimo Pinca Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Soccer Football - Serie A - Genoa v Lazio - Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genoa, Italy - February 23, 2020 Genoa's Lasse Schone REUTERS/Massimo Pinca Foto: MASSIMO PINCA

I oktober kom det frem, at danskeren var blevet udeladt af listen over klubbens registrerede Serie A-spillere. En beslutning angiveligt truffet af klubbens sportsdirektør, Daniele Faggiano. En beslutning, der sendte Schöne helt ud i kulden.

Nyheden ramte som en bombe, da Schöne sæsonen forinden havde været fast mand på det Genoa-hold, der med nød og næppe sikrede sig en ny sæson i Serie A.

Og herfra tog det fart. Schönes agent, Revien Kanhai, truede med sagsanlæg, fordi han mente, at klubben havde brudt kontrakten.

Transfervinduet lukkede blot dage forinden, at danskeren fandt ud af, han var udeladt af listen. Og havde Schöne kendt sin nye situation da, kunne han hurtigt have ageret og ledt efter en ny klub.

I stedet er han fanget i ingenmandsland.

Selv landstræner Kasper Hjulmand fandt situationen forkastelig og kaldte den for ‘den sorte side af den her verden’.

For den delikate situation betyder også, at Schöne, der dermed ikke kan spille fast fodbold, er røget langt bag i køen, når det gælder en plads i EM-truppen til sommer. Dog kan meget reddes, hvis han hurtigst muligt finder en ny klub.

B.T. har forgæves kontaktet Genoa-sportsdirektør Daniele Faggiano, der ellers en sjælden gang har brudt radiotavsheden, når det kommer til Schönes situation.



Det gjorde han over for mediet Telenord.

»Der blev truffet en beslutning mellem klubben og træneren. Lasse er ledig på markedet, det fandt han ud af, da han blev udeladt af listen. Der er fire andre spillere på hans position. Jeg har aldrig svaret på det (truslerne om sagsanlæg fra Schönes agent, red.), fordi der er visse ting, der skal forblive private og ikke skal i avisen,« siger han.



Daniele Faggiano tiltrådte som sportsdirektør i juni 2020 og var dermed ikke med til at hente Schöne til klubben.



Danskeren skiftede i 2019 til den italienske klub på en to-rig kontrakt og blev mødt af jublende fans i lufthavnen.



Nu er virkeligheden en anden og mere dyster af slagsen. Og 2020, hvor Schöne endda også har været ramt af coronavirus, er nok et år, danskeren hurtigt gerne vil afskrive.