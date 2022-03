Russiske Rubin Kazan har suspenderet den danske landsholdsspiller Anders Dreyers kontrakt indtil sommeren 2022.

Det oplyser den russiske klub på sin hjemmeside.

Også montenegrineren Sead Haksabanovic har fået suspenderet sin kontakt, men der er ingen melding om danske Oliver Abildgaard har fået det samme. Den tidligere AaB'er tørner nemlig også ud for Rubin Kazan.

Meddelelsen fra den russiske storklub kommer efter, at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) mandag aften på sin hjemmeside skrev, at udenlandske spillere i russiske klubber fra 10. marts kan vælge at få suspenderet deres kontrakter frem til 30. juni i år, uden at det har konsekvenser.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Det skete som følge af Ruslands invasion af Ukraine og har altså nu fået betydning for den tidligere FC Midtjylland-spiller Anders Dreyer, der nu frit kan finde en klub at tørne ud for indtil 30. juni.

Den midlertidige aftale med en ny klub skal dog være på plads senest 7. april.

Suspenderingen af Anders Dreyers gør, at han potentielt kan havne midlertidigt i Superligaen igen.

AaB's sportschef, Inge André Olsen, fortalte mandag til Nordjyske, at en Oliver Abildgaard-retur kunne være interessant for klubben, såfremt Fifa gjorde det muligt.

FC Midtjylland har endnu ikke meldt ud, om de kunne være interesseret i at hente Anders Dreyer på en midlertidig aftale frem til sommer.

Anders Dreyer skiftede i august 2021 til russiske Rubin Kazan. Han er noteret for 14 ligakampe og otte mål for klubben. Anders Dreyer har to A-landsholdskampe på cv'et.