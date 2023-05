Dansk succes i Portugal!

Med en assist til 1-0-målet fik Alexander Bah en hovedrolle i lørdagens kamp, hvor Benfica sikrede sig mesterskabet.

Det portugisiske tophold skulle blot bruge et enkelt point for at kunne lade sig krone som mestre, men hev i stedet tre point hjem mod bundholdet Santa Clara.

Kampen sluttede 3-0 på mål af Goncalo Ramos, Rafa Silva og Alejandro Grimaldo – og Bah var ikke det eneste danske islæt på Estádio da Luz lørdag aften.

Goncalo Ramos og Alexander Bah fejrer målet til 1-0. Foto: CARLOS COSTA Vis mere Goncalo Ramos og Alexander Bah fejrer målet til 1-0. Foto: CARLOS COSTA

Med på bænken var også Casper Tengstedt og det tidligere FC Nordsjælland-talent Andreas Schjelderup, som dog ikke kom på banen.

Hverken danske Tengstedt eller norske Schjelderup har fundet rytmen i Benfica siden vinterens skifte, men det har Alexander Bah til gengæld.

Landsholdsspilleren, der er fast mand i startopstillingen, kom til Benfica i sommeren 2022 og har siden optrådt 41 gange for klubben foruden dagens kamp.