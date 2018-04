Den danske midtstopper Jannik Vestergaard fortæller i et interview om at blive tvunget til at blive hurtigt voksen og om det privilegerede liv som professionel fodboldspiller.

Den 25-årige danske forsvarsspiller er i dag fast mand for den tyske klub Borussia Mönchengladbach. Han har spillet hele sin seniorkarriere i Tyskland og kom til landet som kun 17-årig - et skifte, der har haft stor betydning for Vestergaards liv.

»Jeg voksede 100 procent hurtigere op, fordi jeg udfordrede mig selv til at tage det skridt. Alt var på mine skuldre, og jeg skulle bare få det til at fungere. Jeg stod over for 28-årige til træning. De kørte i Ferrari og Lamborghini, og de var bare et helt andet sted i livet, end jeg var,« fortæller Jannik Vestergaard i et interview med tøjmærket Son of a Tailor, som danskeren er medejer af.

»Jeg begyndte at relatere til det liv, de havde, og at sammenligne mig selv med dem. Alt blev anderledes. Så på den måde var jeg tvunget til at vokse op hurtigt - både på og uden for banen,« siger han.

Danskeren har en tysk mor, og det hjalp da også på tilvænningen i det nye land. Vestergaard startede således seniorkarrieren på Hoffenheims andethold, inden han i 2011 fik debut i Bundesligaen.

Jannik Vestergaard har fået 15 kampe for det danske A-landshold og har scoret en enkelt gang. Foto: Liselotte Sabroe Jannik Vestergaard har fået 15 kampe for det danske A-landshold og har scoret en enkelt gang. Foto: Liselotte Sabroe

Han føler sig dog også privilegeret over det liv, han lever som professionel fodboldspiller, hvor man ikke mangler noget.

»Jeg lever også i en verden med så mange penge, at der altid er nogen, der klar til at tage sig af dig. Så på den måde er jeg ikke så hærdet, som for eksempel en studerende, der er nødt til at klare sig for meget mindre, siger Vesterggard og fortsætter:

»Der er altid nogen klar til at tørre min røv, når jeg er færdig, så der er også en risiko for, at man bliver afhængig af alt den hjælp, man får. Jeg aner for eksempel ikke det første om om banklån og investeringer.«

Den 199 centimeter høje forsvarsspiller kæmper i øjeblikket for at blive en del af Åge Hareides udvalgte til VM i Rusland til sommer. For på trods af fast spilletid i en Bundesligaklub, så bliver der ikke lagt så meget mærke til danskeren. Det fortalte han for nyligt i et større interview med BT.

Jannik Vestergaard har spillet 26 ud af de i alt 27 kampe i Bundesligaen for Borussia Mönchengladbach i denne sæson. Han har været i klubben siden sommeren 2016.