Det danske landsholds popularitet er helt i top, og alle billetter til kampene i denne omgangs hjemmekampe i Nations League er revet væk.

Også uden for stadion er landsholdsspillerne virkelig hotte og kan dårligt bevæge sig rundt, uden at folk reagerer og vil i kontakt med dem.

På nær én – Morten Hjulmand, Lecce-spilleren, der er indkaldt for første gang i stedet for en skadet Christian Nørgaard. Han bliver slet ikke genkendt, fortæller han.

»Overhovedet ikke. Jeg tror, at folk tænker, hvem er ham der,« siger Morten Hjulmand, der har været i landsholdslejren siden onsdag, men endnu ikke er blevet bedt om at give en autograf.

»Nej, det tror jeg faktisk ikke,« lyder det ærligt fra Morten Hjulmand, der fortsætter:

»Sådan er det jo. Det er klart, når jeg har ikke været med før omkring holdet.«

Hvad han endnu ikke har oplevet som dansk landsholdsspiller, gør han til gengæld i Italien, hvor han på halvandet år er blevet en kæmpe succes med Lecce, der er rykket op i Serie A.

»Det er i hvert fald anderledes i forhold til at være i Italien. Det kan godt være lidt voldsomt, når man går rundt i byen. Folk stopper én og vil snakke og ting og sager. Hvis de vil sige hej, er jeg selvfølgelig klar til det,« pointerer midtbanespilleren, som også bliver rygtet til storklubben Inter.

»Sådan er det at være i Italien. Der bliver skrevet en masse ting, og der er en masse rygter, men det er ikke noget, jeg tænker på. Jeg har bare fokus på at være fodboldspiller,« siger han, men erkender også, at det er fedt at se sit navn sat i forbindelse med store klubber.

»Jo, det giver da et selvtillidsboost. Men rygter er rygter. Det er sådan, det er. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske efter sommerferien, men som det ser ud lige nu, skal jeg være i Lecce i det næste halve år.«

Morten Hjulmand kom til Lecce fra østrigske Admira Wacker. Før det var han i FCKs ungdomsafdeling.