Han mangler at score et mål, og nu mangler Kasper Dolberg også sit ur.

Et dyrt et af slagsen. Omkring en halv million kroner menes det at have kostet.

Den danske landsholdsangriber Kasper Dolberg har mildt sagt bare ikke haft den bedste uge i Frankrig.

For ikke nok med, at han ifølge franske medier har måttet erkende, at nogen i hans nye klub Nice har lange fingre i omklædningsrummet, så var han også fraværende til klubbens træning tirsdag.

Kasper Dolberg fik 78 minutter i sidste weekend. Foto: PASCAL GUYOT

Grundet et maveonde.

Den uheldige uge kommer oven på hans debutkamp i Ligue 1 lørdag, hvor danskeren fik sine første 78 minutter i Nice-trøjen og måtte rejse hjem fra Montpellier med et nederlag.

Sommerens skifte fra hollandsk til fransk fodbold menes at have en værdi på 150 millioner kroner i ren transfer, og det gør Kasper Dolberg - sammen med Thomas Delaney - til den tredjedyreste danske handel nogensinde efter Jannik Vestergaard og Joachim Andersen.

I sæsonerne før Nices rekordstore transfer har Kasper Dolbergs navn været endnu mere varm, og større klubber har været på tale.

Kasper Dolberg har også været fraværende til træning i Nice i denne uge. Foto: Liselotte Sabroe

Men han har ikke kunnet leve op til de store forventninger endnu og er også blevet kritiseret af sin tidligere træner i Ajax Peter Bosz.

»Som alle andre troede jeg, at han ville være meget længere nu, hvor hans succesfulde debutsæson ligger to år tilbage. Selvfølgelig kan jeg også se, at det ikke fungerer, og at han ligger meget på jorden. Det virker, som om hans balance og hans koordination er forkert, og at det er noget fysisk.«

»Det skal han virkelig gøre noget ved, for du kan ikke ligge så meget på jorden. Men jeg tror bestemt på, at Kasper stadig kan opfylde sit potentiale,« sagde Bosz, der nu er træner i tyske Bayer Leverkusen, forleden til hollandske Voetbal International.

Nu skal han lige komme tilbage fra denne uges uheld.