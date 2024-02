Hun har i årevis været en fast del af det danske kvindelandshold i fodbold, men den kommende tid bliver uden for banen, afslører Simone Boye Sørensen.

For den 31-årige landsholdsspiller er gravid, skriver hun på Instagram.

Her har hun delt et billede fra sidste år, hvor hun vandt det svenske mesterskab med sin klub Hammarby

Det var bare ikke det eneste trofæ, hun bar rundt på.

Foto: Daniel Mihailescu/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Daniel Mihailescu/AFP/Ritzau Scanpix

'...men jeg bar også rundt på en lille ært, som spirede i min mave, da vi vandt guldet, og som gjorde hele den oplevelse så meget mere speciel og fantastisk,' skriver hun og fortsætter:

'Den lille ært er vokset sig til en lille pige, som har meldt sin ankomst til sommer'

Fodboldspilleren har spillet i klubber som Brøndby, Rosengård, Bayern München og Arsenal, inden hun i 2022 tog til Sverige.

Derudover har hun 89 landskampe for det danske landshold på sit cv.

Hun tilføjer, at hun har et mål og en drøm om at vende retur til fodbolden efter graviditeten.