En stor dansk landsholdsprofil skifter Danmark ud med England.

For 22-årige Nicoline Sørensen skal fremover tørne ud for Everton FC. Det oplyser hendes agentbureau, Ignite, i en pressemeddelelse.

»Jeg er rigtig stolt og beæret over at skulle spille for Everton. Det er tydeligt efter mine snakke med Willie, at det er en ambitiøs klub, og det føles som det perfekte match som næste skridt i min karriere,« siger Nicoline Sørensen, der skifter fra Brøndby IF.

»WSL er en af de største ligaer, og de har et fantastisk og professionelt setup i klubben. Jeg ser frem til at komme i gang og gøre mit bedste,« siger den danske landsholdsspiller, som har skrevet under på en toårig kontrakt.

Nicoline Sørensen har spillet over 30 landskampe for Danmark. Foto: Henning Bagger Vis mere Nicoline Sørensen har spillet over 30 landskampe for Danmark. Foto: Henning Bagger

I Everton er Nicoline Sørensen bestemt ikke et nyt bekendtskab, fortæller manageren for kvindeholdet, Willie Kirk.

»Jeg er virkelig glad for, at 'Nico' har skrevet under. Jeg har fulgt hende i nogle år nu, og jeg har set hende udvikle sig i Brøndby, ligesom hun spiller en nøglerolle i den danske start-ellever på landsholdet. Vi føler begge, det er det rigtige tidspunkt for hende i forhold til at flytte til England, og vi vil nu arbejde på at få hende op på det næste niveau,« siger Willie Kirk.

Også på sin Instagram-profil har Nicoline Sørensen delt den store nyhed.

22-årige Nicoline Sørensen har indtil videre spillet 33 kampe for det danske kvindelandshold, som hun debuterede for i oktober 2016.

Hun står noteret for syv mål i den rød-hvide landsholdstrøje.

Ud over at have spillet i Brøndby har Nicoline Sørensen en fortid i FC Rosengård og Linköpings FC.

Nicoline Sørensen kan desuden prale med at have vundet tre danske mesterskaber i sin tid i Brøndby, ligesom hun for klubben nåede at score syv mål i 14 Champions League-kampe i den blå og gule trøje.