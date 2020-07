Den danske fodboldspiller Stine Larsen fortsætter karrieren i England.

Landsholdsangriberen skifter til storsatsende Aston Villa, der i år er med i den bedste række, Women's Super League, for første gang.

24-årige Stine Larsen skifter fra franske FC Fleury 91, hvor hun har tilbragt en enkelt sæson, siden hun skiftede dertil fra Brøndby i 2019. Her havde hun indtil da tilbragt hele sin seniorkarriere.

Stine Larsen fik for alvor gennembrud på landsholdet under EM i 2017 i Holland, hvor Danmark sluttede som nummer to efter et finalenederlag til værtsnationen.

Her spillede hun en stor rolle med sin alsidighed, hvor hun skiftede sin plads i angrebet ud med kampe i det centrale forsvar på grund af skader, og det er faktisk her, hun primært har spillet på landsholdet siden debuten i 2015.

Den nye Aston Villa-spiller blev kåret som Årets Talent i 2015, og hun var nomineret til Årets Fodboldspiller i 2017 – blandt andet på baggrund af sin vigtige rolle under EM i Holland. Hun har spillet 45 A-landskampe og scoret 13 mål på A-landsholdet.

Stine Larsen er den seneste i en række danske spillere, der har taget turen til den engelske Women's Super League denne sommer.

Landsholdskollegaerne Rikke Sevecke og Nicoline Sørensen er begge skiftet til Everton inden for de seneste uger.