Lars Høgh og Rene Henriksen. To tidligere landsholdsspillere, der i dag kan betegnes som landsholdslegender. Men det er også to mænd, der begge kæmper kampen mod kræft. En kamp, de i den grad har taget op.

Tirsdag kan du se dem sammen med andre landsholdslegender i programmet ‘Kampklar’ på TV2.

I programmet er 14 landsholdsspillere fra 1980'erne og 90'erne blevet samlet med én opgave. Bliv klar til at spille en sidste landskamp - på tre måneder.

B.T. møder den tidligere landsholdsanfører Rene Henriksen mandag eftermiddag inden premieren.

Lars Høgh og Kasper Schmeichel ved DR Sport 2019 i Boxen i Herning, lørdag den 4. januar 2020.

Han er nydeligt klædt, iført briller og med et stort smil. Det er på trods af, at han for et par år siden fik at vide, at han havde en uhelbredelig kræftsygdom.

»For mig kom projektet som sendt fra himlen, da jeg lige havde været igennem en hård kemokur. I december 2018 var jeg igennem en stamcelle-transplantation, hvor man får kemo, der slår hele ens knoglemarv ihjel. Så det at kunne have genoptræning med de gamle drenge og fagfolk på sidelinjen, det var helt perfekt.«

»At løbe alene i skoven i februar og marts måned er ikke det fedeste. Men at vide, at man skulle op til godt humør og gamle kollegaer, har bare været et kæmpe boost for mig,« siger Rene Henriksen.

Lars Høgh deltager også i programmet. Han fik for nyligt at vide, at hans kræft i bugspytkirtlen var vendt tilbage. Derfor fik Høgh og Henriksen meget glæde af hinanden under optagelserne.

»Lars og jeg havde rigtig mange gode snakke under optagelserne om, hvor vi var henne i vores liv. På mange områder er vi det samme gode sted, vil jeg sige. Når man nu har fået en besked om, at man har den her sygdom... Jeg vil også sige, at vi tackler det meget ens. Vi kunne virkelig bruge hinanden.«

»Jeg troede egentlig ikke, før jeg blev syg, at jeg kunne bruge andres historier til noget som helst. Jeg tænkte, ‘det kunne jeg da sagtens klare selv'. Men jeg er blevet klogere på det område. Det er også derfor, jeg gerne selv vil fortælle om det. For når jeg har en stemme, så synes jeg også, at jeg skal bidrage til, at jeg kan hjælpe andre,« fortæller den tidligere landsholdsanfører.

EM-helten fra 1992 John ‘Faxe’ Jensen er også med i 'Kampklar'. Og han synes, det er 'helt fantastisk' at have Rene Henriksen og Lars Høgh med.

»Det var helt vildt at opleve Lars komme ind ad døren, også Rene. Jeg havde talt med Lars, dagen før vi skulle mødes, og der havde han intet sagt om, at han også skulle være med. Jeg blev virkelig overrasket over det. Jeg ved, hvor svær en sygdom han har, så det var helt vildt, at han stillede op til det her.«

TV 2 holder pressemøde på deres nye programserie Kampklar tirsdag den 7. januar 2019. Serien samler et hold af gamle landsholsspillere som John 'Faxe' Jensen og giver dem tre måneder til at blive kampklare.

»Det kan være med til at vise dem den rigtige vej ud af den her lortesituation. Så lad os håbe, at det kan hjælpe dem til at leve så længe, som vor herre tillader det. Det var fedt at se, at de to var med,« siger 'Faxe'.

Rene Henriksen er godt klar over, at han er her på lånt tid. Men han forsøger at få det bedste ud af den tid, han har tilbage.

»Det går meget godt med mig, men jeg er tilbage i behandling igen. Det slutter for mig på et tidspunkt, men jeg har heldigvis ikke fået en dato endnu.«

»Jeg lavede ret hurtigt en aftale med mig selv om, at sygdommen ikke skulle bestemme, hvordan jeg skulle leve mit liv. En gang imellem stikker den sit grimme hoved frem, men ellers er det mig, der bestemmer, hvad der skal ske.«

Og det er på landet, hvor han nu forsøger at få det bedste ud af situationen.

»Jeg har købt en gård for nogle år siden sammen med min kone, hvor vi har nogle heste.«

»Men det er et er et stort arbejde at have en gård. Så i de perioder, hvor jeg ikke kan noget, er min kone selvfølgelig presset. Så hjælper familien og venner til.«

Og det er ikke bare fysisk, at sygdommen sætter sig. Selvom man prøver at få det bedste du af det, så er der også dårlige dage, men på de dage er støtten stor.

TV 2 holder pressemøde på deres nye programserie Kampklar tirsdag den 7. januar 2019. Serien samler et hold af gamle landsholsspillere, og giver dem tre måneder til at blive kampklare. Øverst fra venstre: Bjørn Kristensen, massør Allan Poulsen, Michael Manniche, Rene Henriksen, Frank Pingel, Henrik Larsen, Lars Olsen og Ole Kjær. Nederst fra venstre: Thomas Rytter, Søren Colding, Martin Johansen, Klaus Berggreen og John "Faxe". Jensen.

»Min familie har taget det fabelagtigt. Jeg har bare en sindssygt stærk base med min familie og mine venner. Det er jo ikke sådan, at jeg står og jubler alle dage. Jeg har også dage, hvor jeg synes, at det her er skide uretfærdigt.«

»Der læner jeg mig tilbage på min familie, og det er med til, at jeg kan holde humøret oppe næsten altid,« afslutter Rene Henriksen.

Rene Henriksen har spillet 66 kampe for det danske A-landshold i perioden 1998-2004.

Lars Høgh har spillet otte landskampe i perioden 1983-1995 og efterfølgende været målmandstræner på landsholdet.