Mikkel Damsgaard er endelig tilbage og klar til at komme i kamp.

Den 21-årige danske landsholdskomet har længe været skadet og har ikke spillet klubkamp for italienske Sampdoria siden 3. oktober 2021.

Hans seneste spilleminutter var for Danmark, da han var med i VM-kvalifikationskampene mod Moldova og Østrig i oktober, men den 12. oktober udgik han skadet mod sidstnævnte, og siden har han altså måttet følge både Sampdoria og det danske landshold fra tribunerne.

Men lørdag er han med på bænken og kan få comeback, når Sampdoria møder Salernitana klokken 14.30. Det afslører Sampdoria på sin Twitter, hvor startopstillingen uden Damsgaard fremgår - men klubben har delt et billede af danskeren i Sampdoria-klæder.

Arrivati!#SerieATIM | #SampSalernitana#FORZADORIA pic.twitter.com/xDVslhmzLv — U.C. Sampdoria | #WeStandForPeace (@sampdoria) April 16, 2022

Damsgaard har længe kæmpet for at komme tilbage, men en drilsk knæskade har blandt andet betydet, at den kreative offensivspiller har været indlagt for at kunne komme sig.

Det lader altså nu til, at det går den rette vej for Damsgaard, som med Sampdoria har seks kampe tilbage af sæsonen, og det trækker op til, at Damsgaard når at komme i aktion, før sæsonen er ovre.

Der venter nogle voldsomt afgørende kampe for Sampdoria, som lige nu befinder sig på 16.-pladsen i Serie A med syv point ned til Venezia, der er første hold under nedrykningsstregen.

Spilletid i de kampe vil også være givtigt for Damsgaards chancer for at vende tilbage til det danske landshold, der samles til Nations League-kampe i juni.