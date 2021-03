De i FC Nordsjælland-termer gamle venner Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen har fundet hinanden igen. På flere måder.

De er bedste venner uden for banen, og inde på græsset viste de søndag aften, hvordan de ikke bare kommer bedre ud af det med hinanden, men også kan føre et helt hold an i en VM-kvalkamp.

20-årige Mikkel Damsgaard og 21-årige Andreas Skov Olsen var med henholdsvis to mål og to assister toneangivende, da Danmark gav Moldova en gedigen lussing på 8-0, og efterfølgende kunne de to venner ikke lægge skjul på glæden over igen at spille på samme hold.

»Det er fantastisk. Vi har været sammen i mange år og gået op og ned ad hinanden i mange år. Nu er vi så blevet skilt lidt, og det har været lidt hårdt, men det var dejligt at komme tilbage på banen sammen og kunne få spillet i gang og være afgørende i første halvleg. Det var rigtig, rigtig fint,« siger Andreas Skov Olsen.

Damsgaard og Skov Olsen havde en formidabel aften mod Moldova. Foto: Bo Amstrup Vis mere Damsgaard og Skov Olsen havde en formidabel aften mod Moldova. Foto: Bo Amstrup

Til daglig begår både Skov Olsen og Damsgaard sig i Serie A. Den ene i Bologna, den anden i Sampdoria. Men derfor er der stadig et afsavn i det daglige.

»Det var godt at se ham igen. Vi har savnet hinanden meget, så det var fantastisk at spille på banen med gode spillere. Det var dejligt, at han kunne finde mig i dag, så jeg kunne lave få lov at lave to mål,« siger Mikkel Damsgaard.

Landstræner Kasper Hjulmand var også imponeret over den duo, han selv i FC Nordsjælland har været med til at gøre de fodboldspillere, de er i dag, og der er ingen tvivl om, at i hvert fald Andreas Skov Olsen får en rolle at spille i onsdagens vigtige kamp mod Østrig.

Det var årsagen til, at Hjulmand allerede i pausen tog Skov Olsen ud.

»Andy (Skov Olsen, red.) kom også ind i Israel. Vi har tre kampe på seks dage, og det var i hvert fald vigtigt, at Andy også har gode ben på onsdag. Så ja, det var helt klart for at sørge for, at han har gode ben, for det er ikke mange 90 minutters kampe, han får fyret af for Bologna, så det var simpelthen for at holde ham frisk, og det ser jo godt ud,« siger Kasper Hjulmand, der ikke kun kunne nyde godt af sit A-landsholds store sejr søndag.

Også U21-landsholdet hev samme dag sejr nummer to ud af to mulige under EM-slutrunden, og Hjulmand ser generelt, at de unge spillere tager hurtigere og hurtigere fat. Ikke kun de danske spillere.

»Jeg synes, at der er en ny æra, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Det er dygtige, unge spillere, som har været igennem en god skolegang. Vi ser topspillere være 20-21 år, som slår igennem i Europa som nogle af de bedste. Der er et niveauløft. Og vi er godt med. Stor cadeau til klubberne i Danmark og det talentudviklingsmiljø, der er. Og vi skal blive ved med at presse på og forbedre os, for det går også stærkt derude. Men ja, det var en kæmpe aften,« lyder det fra Kasper Hjulmand.