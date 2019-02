Han kunne i dag have været en af Danmarks dyreste fodboldspiller, men hans klub sagde nej.

Derfor er Joakim Mæhle stadig Genk-spiller, selvom Southampton var villige til at betale hele 85 millioner Premier League-kroner for det danske stortalent på sidste transferdag i torsdags.

Men det er ikke noget, der har ødelagt forholdet mellem 21-årige Mæhle, som er et af de hotteste talenter i den belgiske liga, og ledelsen i Genk, som topper selvsamme liga.

»Jeg er ikke vred på klubben over, at de gerne vil holde sammen på truppen. Jeg er stadig glad her, og hvis jeg fortsætter med at spille godt, så skal muligheden nok dukke op igen,« siger den danske U21-landsholdsspiller til avisen Het Belang van Limburg.

Joakim Mæhle er fast mand på Danmarks U21-landshold. Foto: Henning Bagger Vis mere Joakim Mæhle er fast mand på Danmarks U21-landshold. Foto: Henning Bagger

Joakim Mæhle skiftede i sommeren 2017 barndomsklubben AaB ud med Genk, som betalte 10 millioner kroner for den hurtige højreback.

Siden har han imponeret stort på det succesfulde Genk-mandskab, som blandt andet viste klassen, da de smadrede Brøndby IF ud af Europa League i august.

De dyreste danskere De fem dyreste danske spillere gennem tiden: Thomas Delaney: 150 millioner kr. Werder Bremen - Dortmund

Pierre-Emile Højbjerg: 112.5 millioner kr. Bayern München - Southampton

Christian Eriksen: 101 millioner kr. Ajax - Tottenham

Simon Kjær: 94 millioner kr. Fenerbache - Sevilla

Jannick Vestergaard: 84 millioner kr. Werder Bremen - Mönchengladbach

Det har gjort, at Mæhles værdi på det internationale spillermarked mindst er tidoblet, hvilket forbløffer den unge nordjyde.

»Det er ret svært at forstå. Men jeg tænker ikke for meget på det. Pengene er ikke det vigtigste lige nu i min karriere. Men jeg ved, at mange nok er overraskede. Det var de allerede, da Genk betalte 10 millioner kroner for mig. Siden er min værdi så åbenbart tidoblet,« siger Mæhle, og fortsætter:

Joakim Mæhle i aktion for Genk. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Joakim Mæhle i aktion for Genk. Foto: TT NEWS AGENCY

»Det er lidt svært at forstå, men jeg ved, at jeg hele tiden bliver bedre. Og så gør holdet det rigtig godt: vi fører rækken, og det tiltrækker opmærksomhed. Genk er en klub med et godt navn ude i Europa, som har skabt mange top-spillere i store klubber. Det er jo med til at påvirke en spillers værdi.«

Selvom kæmpeskiftet til Premier League og Southampton ikke blev til noget i denne omgang, så drømmer Mæhle fortsat om at tage et skridt op i karrieren, når tiden er inde til det.

Lige nu gælder det en vigtig forsårssæson, hvor Genk jagter guldet og fortsat er med i Europa League.

»Vi får at se, om jeg kommer afsted. Men hvis jeg fortsætter min udvikling, vil muligheden helt klart opstå igen. Men om det bliver den samme klub eller liga er ikke til at sige. Og heller ikke om det så bliver om et helt eller halvt år.«