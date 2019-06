Andreas Skov Olsen går ind i banen og smadrer bolden over i det lange hjørne med sit venstre ben.

Det skal der stå på FC Nordjælland-profilens gravsten. Men ikke endnu - bare rolig. Det var blot en understregning af, at den danske U21-komet har et signatur-move, og det virker.

Men I Østrig havde de altså ikke lige fået læst på lektien, da Skov Olsen scorede til 3-1 og pumpede liv i Danmarks semifinale-håb.

»Nej, jeg tror ikke, de har set Superliga. Men det er jo også fint for mig, så havde jeg plads til at sparke,« siger Andreas Skov Olsen med sit store smil.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Han skulle kun bruge 20 minutter på banen til at blive helt afgørende. Først med et oplæg til Joakim Mæhle og så altså med sit eget flotte mål. Og det kunne den 19-årige målmager naturligvis rigtig godt lide.

»Det var dejligt endelig at komme ind. Jeg kom ikke ind mod Tyskland, så jeg følte også, at jeg havde noget at bevise. Det gjorde jeg, så det var rigtig dejligt,« siger SKov Olsen og glæder sig over sin afgørende rolle.

»Det betyder rigtig meget. Det er det, som jeg kan. Jeg kan være med til at afgøre kampe, og det skete i dag. Så jeg er utrolig glad for at kunne hjælpe holdet til de vigtige tre point.«

Sådan et indhop ville nok de fleste steder give en startplads kampen efter. Men lige på højrekanten er konkurrencen voldsom.

Det er Superliga-topscoreren og Danmarks kvalifikationstopscorer, der står i vejen.

Og det er den tre år yngre Skov også helt indforstået med.

»Det er ingen tvivl om, at Robert er en af vores bedste spillere. Han er en virkelig god fyr og en pissestærk konkurrent. Jeg ved ikke, hvad den her præstation har gjort i forhold til det. Måske gør det, at jeg får nogle flere minutter. Det håber jeg i hvert fald på,« siger Andreas Skov Olsen.

Danmark møder i den sidste kamp i gruppen Serbien, og det kræver både en dansk sejr og lidt held, hvis det skal give dansk deltagelse i EM-semifinalen. Men det finder vi ud af søndag aften, når kampen starter klokken 21.00.